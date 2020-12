11:01 Uhr

Stille Feiertage mit Frischluft und Corona-Test

Ungewöhnlich aber gut lebbar in besonderen Zeiten der Pandemie: Die evangelische Gemeinde lud Familien zu einer Vesper auf die Freilichtbühne am Mangoldfelsen.

Plus Leere Kirchen und Gottesdienst im Freien – so feierten Menschen in Donauwörth in Pandemiezeiten. Wie ein Besuch im Seniorenheim möglich ist.

Von Helmut Bissinger

Das hat es in der Himmelfahrts-Kirche in der Donauwörther Parkstadt noch nie gegeben: An Heilig Abend haben die Regensburger Domsingknaben „Stille Nacht, Heilige Nacht“ gesungen – wenn auch nur vom Band. Darüber gewundert hat sich aber niemand, denn an Weihnachten im Corona-Jahr 2020 ist auch in Nordschwaben so vieles anders – ob in den Familien, unterm Christbaum, in den Kirchen oder in den Städten und Gemeinden.

Normalerweise besuchen an Heilig Abend und den Weihnachtstagen Tausende von Menschen in der Region die Gottesdienste. Dass die Kirchen einmal nur spärlich besucht sein würden, konnte sich niemand vorstellen. Aber die Hygieneregeln hatten diesmal eine Voranmeldung erforderlich gemacht. Um den Abstand zu wahren, blieben viele Plätze und Reihen leer. Oftmals sorgten Kirchenmusiker in den vergangenen Jahren für besondere Momente, in dem die Chöre die Gottesdienste musikalisch umrahmten und besondere Messen sangen.

In der Kirche Christi Himmelfahrt in der Donauwörther Parkstadt feierten abgezählte Katholiken mit Abstand in der vorgezogenen Christmette die Geburt Jesu.

Die Donauwörtherin Regina Reif vermisst das „gemeinsame Singen“. Ob sie und einige der rund hundert anderen Gläubigen, die gemeinsam mit Monsignore Herbert Lang in der Parkstadt die wegen der Ausgangssperre vorgezogene Christmette feierten, beim Lied von der „Stillen Nacht“ hinter der Maske heimlich mitsummten, bleibt ihr Geheimnis. „In normalen Zeiten hätte man hier jetzt keinen freien Platz erhalten“, erinnert sich Reif an die vergangenen Jahre.

Wenig Teilnehmer, viel Abstand und nur nach Anmeldung

Wenige Teilnehmer, alles auf Abstand, nur nach Voranmeldung und zur Vorsicht auch draußen – so feierten die Gläubigen in der Region. Auf der Freilichtbühne am Mangoldfelsen in Donauwörth hat man schon Musicals und Komödien gesehen. Es war immer ein Ort des Magischen. An diesem Weihnachten versuchte die evangelische Gemeinde dort Menschen zu rühren. „Wir wollten in jedem Fall einen Live-Gottesdienst erleben“, sagt Tobias aus Donauwörth, der mit seiner Partnerin Theresia an der Familienchristvesper teilnimmt. Livestream via Fernsehen sei für sie keine Option gewesen. Pfarrerin Jasmin Gerhäußer sagte, sie wolle Kraft und Zuversicht spenden. Kantor Hans-Georg Stapff steuerte die Musik bei. Tobias und Theresia haben den Besuch am Ende nicht bereut und den Gottesdienst dann „als Abwechslung“ gesehen, auch ein wenig als „spirituellen Impuls“.

In allen Kirchen und an allen Gottesdienststätten wie auch am Fischerplatz im Ried, wo die Freie evangelische Gemeinde feierte, kontrollierten ehrenamtliche Helfer die namentlichen Anmeldungen, wiesen die Plätze zu und halfen am Ende, dass es zu keinen größeren Menschenansammlungen kam.

Wer an Weihnachten im Seniorenheim Angehörige besuchen wollte, musste sich vorher testen lassen – hier eine Station des BRK in Wemding.

Allein leben und einsam sein musste in den Pflege- und Seniorenheimen an diesen Feiertagen trotz Pandemie niemand. Um die Menschen in diesen Einrichtungen zu besuchen, mussten die Angehörigen einen negativen Corona-Test vorweisen. In Wemding bestand die Möglichkeit zu kostenlosen Schnelltests, organisiert vom Kreisverband Nordschwaben des Bayerischen Roten Kreuzes. „Wir helfen gerne“, sagte Geschäftsführer Arthur Lettenbauer, als er an Heilig Abend die Teststation am Polsinger Weg besuchte. Man sei für Hunderte von Schnelltests gerüstet. „Es hat kaum Pausen gegeben“, resümierte nach drei Testtagen André Weiß. Rund 15 Minuten mussten die Menschen warten, um ihr Ergebnis samt Bestätigung zu erhalten. „Jetzt kann ich meine Mutter im Seniorenheim besuchen“, freute sich Cornelia Fackler. Sich dafür zu testen, sei im Interesse der Risikogruppen in den Heimen absolut nachvollziehbar.

300 Kontrollen der Polizei im Landkreis

Viele nutzten die gleich vier freien Tagen am Stück, um bei Spaziergängen frische Luft zu schnappen und suchten Abwechslung und Bewegung in der Natur. Die Menschen hielten sich überwiegend an die Vorgaben und Ausgangssperre. Im Landkreis gab es 300 Kontrollen der Polizei, drei Mal erstatteten die Beamten Anzeige in Donauwörth, weil gegen die allgemein gültigen Auflagen verstoßen wurden waren. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit.

Lesen Sie auch:

27 Bilder Weihnachten 2020: Impressionen eines ganz anderen Festes Bild: Helmut Bissinger

Themen folgen