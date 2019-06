vor 20 Min.

Störche sind jetzt flügge

Tierarzt Schnizer bittet um Rücksicht

Auf dem Dach des ehemaligen Klosters Heilig Kreuz und auf dem Tanzhaus machen sich zurzeit jeweils zwei Jungstörche bereit, die Nester zu verlassen. Wie Tierarzt und Storchenbetreuer Dr. Georg Schnizer mitteilt, sind Flugversuche zu beobachten. „Sie sind ab sofort startklar“, sagte er unserer Zeitung.

In dieser Phase sind die flüggen Jungtiere wieder besonderen Gefahren ausgesetzt. Da sie das Fliegen ja erst lernen müssen, kann es passieren, dass sie in mehr oder weniger hilfloser Situation irgendwo im Stadtgebiet auftauchen. Erfahrungsgemäß werden sie meist im Heilig-Kreuz-Garten oder auf den Feuchtwiesen entlang der Westspange gesichtet.

Georg Schnizer appelliert an Spaziergänger, in solchen Fällen Hunde an die Leine zu nehmen, damit die jungen Störche nicht als leichte Beute angegriffen werden. Außerdem bittet er darum, dass Bürger, die beobachten, dass die Vögel Hilfe brauchen, in seiner Praxis (Telefon 0906/4156) anrufen. (wüb)

Themen Folgen