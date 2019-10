07.10.2019

Strukturwandel in der Gemeinde Tapfheim: Frühzeitig planen

Die Gemeinde tut gut daran, das Vorhaben für Brachstadt und Oppertshofen früh in Angriff zu nehmen.

Von Thomas Hilgendorf

In der Tat lassen sich diverse gesamtgesellschaftliche Entwicklungen kaum allein in einer Kommune aufhalten. Leider auch nicht die negativen wie Bevölkerungsrückgang, Verluste von wichtigen Identitäten, die wortwörtliche Gefährdung der Kirche im Dorf, Vereinzelung … nun bestünde die Option eins: Kopf in den Sand stecken und – bei einigen Themen fälschlicherweise – behaupten, dass „früher“ schlicht alles besser gewesen sei. Möglichkeit zwei ist das beherzte Aufgreifen dessen, was man hat, erhalten und ausbauen will. Hierfür muss es realistische Pläne und Konzepte geben. In der Gemeinde Tapfheim will man sich, wie in den vergangenen Jahren auch, früh darum kümmern. Gut so!

