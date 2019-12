13.12.2019

Süßer die Töne nie klingen

Bei der gestrigen Eröffnung des Rainer Christkindlmarkts mischten sich instrumentale Musik, Gesang und idyllische Kulisse mit Kulinarik und allem anderen, was dazu gehört

Von Barbara Würmseher

Wer in diesen Tagen die Auffahrt zum Rainer Schloss entlang läuft, betritt ein klein wenig fast so etwas wie eine andere Welt. Kaum haben die Besucher den großen leuchtenden Stern mit seinem Schweif passiert, sind sie umhüllt von Düften und Klängen, von Leuchten und festlichem Treiben. Die Rainer Schlossweihnacht gilt als einer der schönsten Christkindlmärkte im Landkreis Donau-Ries – und das aus gutem Grund.

Das einst Kurfürstliche Wittelsbacher Schloss im Mittelpunkt des Geschehens wird in der Dunkelheit von bunten Strahlern illuminiert. Darum herum gruppieren sich 40 hölzerne Buden – Neuanschaffungen der Stadt Rain – wo weihnachtliche Waren aller Art feilgeboten werden, oder an denen es die für die Jahreszeit so typischen Leckereien gibt. Ein festliches Bühnenprogramm mit Sängern und Musikern, Märchen und Nikolausbesuch übt zusätzlich Faszination aus. Gespräche und Begegnungen schließlich lassen die Schlossweihnacht zum beliebten Treffpunkt werden.

Alt bekannte, immer gern gehörte Weisen

Schon lange vor der offiziellen Eröffnung strömten gestern Abend die Besucher auf den Schlossplatz. Erst recht füllte sich dieser in den folgenden Stunden. Kinder wärmten sich am Lagerfeuer, Bratwurst- und Steaksemmeln wie Glühwein- und Punschtassen gingen über die Verkaufstresen. Strickwaren, Kunsthandwerk Dekoartikel und vieles mehr wechselten die Besitzer. Lichterketten strahlten in den Bäumen und aus den Lautsprechern tönten leise stimmungsvolle Lieder.

Dann übernahm zum Willkommensgruß eine Abordnung der Rainer Stadtkapelle unter Andreas Nagl als erste in einer ganzen Reihe vielfältiger Interpreten das musikalische Kommando. Die Musiker intonierten altbekannte, immer wieder gern gehörte weihnachtliche Weisen von „Leise rieselt der Schnee“ über „O Tannenbaum“ bis hin zu „Es ist ein Ros entsprungen“.

Bürgermeister Gerhard Martin begrüßte die Gäste und schwärmte vom schönen Flair der Budenstadt. „Wir haben hier in Rain einen wunderbaren Weihnachtsmarkt“, sagte er und dankte im gleichen Atemzug allen, die dafür mitgewirkt hatten und es weiter in diesen Tagen tun – den Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs genauso wie sämtlichen Akteuren. „Dieser Weihnachtsmarkt stimmt uns ein auf das kommende Fest“, freute sich Martin. Gleichzeitig lasse er innehalten und auf das alte Jahr blicken, „von dem ich hoffe, dass Sie möglichst freudig darauf zurückschauen können“. Der Bürgermeister wünschte allen Besuchern stimmungsvolle Stunden bei der Schlossweihnacht.

Die 11. Rainer Schlossweihnacht dauert bis zum kommenden Sonntag, 15. Dezember. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 16 bis 22 Uhr, Sonntag, 14 bis 20 Uhr.

