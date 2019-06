21.06.2019

Tabu – Theaterprojekt über ein heikles Thema

Ein wahres Stück über sexuellen Missbrauch löst Betroffenheit aus

Einem Thema, das in der Öffentlichkeit nach wie vor totgeschwiegen wird, stellten sich die Mittelschulen Harburg und Donauwörth: Mit Unterstützung von Landrat Stefan Rößle und dank Sponsoren holten sie das Theaterstück „Tabu“ in die Neudegger Halle. Es erzählt die wahre Geschichte von Karin, die über viele Jahre sexuell missbraucht wurde.

Auf der Bühne wird in ungeschönter Form eine unglaubliche Missbrauchsgeschichte an einem Mädchen und später einer jungen Frau dargestellt, die die Zuschauer wütend, traurig und fassungslos macht: Der erste Täter war der Schwimmlehrer und spätere Lebensgefährte der Mutter, nach dessen Tod kam ein zweiter Täter, ein „Freund“ der Familie, dazu.

Den Schauspielern Kerstin und Sepp Egerer gelang es, die verschiedenen Facetten, die Missbrauch auslöst, darzustellen: Zuwendung, Manipulation, emotionale Abhängigkeit, Bedrohung, Angst, innere Distanz zum Geschehen, Essstörungen. Auch wenn alle Missbrauchsszenen nur angedeutet waren, waren sie für die Siebt- und Achtklässler doch in ihrer ganzen Brutalität erkennbar, weil der Täter mit ihn entfremdenden Masken und das Opfer mit eindrucksvoller Mimik und Gestik absolut authentisch wirkende Gefühle vermittelten. An manchen Stellen war bei den Zuschauern ein fast befreiendes Lachen nötig, weil diese Gefühle fast unerträgliche Betroffenheit auslösten. Dass Sprecherin Karin Steinherr sich am Ende als das Missbrauchsopfer, deren wahre Geschichte gespielt worden war, entpuppte, kam für viele Jugendliche sehr überraschend. Sie erklärte, dass sie eine Selbsthilfegruppe gegründet und es sich zur Aufgabe gemacht habe, anderen Missbrauchsopfern zu helfen und insbesondere an Schulen Präventionsarbeit zu leisten. Sie riet Betroffenen, sich jemandem anzuvertrauen und Hilfe zu suchen. Alle anderen bat sie, nicht wegzuschauen, wenn einem auffällt, dass etwas nicht stimmt.

Ungern hätten die Lehrkräfte ihre Schüler nach der Vorstellung mit dem dadurch ausgelösten Gefühle-Mix allein gelassen. Daher war es gut, dass sich Karin Steinherr und ein Mitglied der Selbsthilfegruppe danach in Gruppengesprächen den Fragen stellten und so halfen, die Eindrücke zu verarbeiten. Auch Christiane Schuler von der Fachstelle gegen sexuelle Gewalt stellte sich im Rahmen dieser Veranstaltung den Jugendlichen vor und bot im Bedarfsfall ihre Unterstützung an. (heiri)

Karin Steinherr kann jederzeit kontaktiert werden: Verein „Gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch“ unter karin@verein-gegen-missbrauch.de, Telefon 0176/72753122. Ansprechpartnerin vor Ort ist Christiane Schuler, Fachstelle gegen sexuelle Gewalt, Telefon 0906/746600.

