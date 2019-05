15.05.2019

Tag der Pflege heute im Pfarrheim

470 offene Stellen in Nordschwaben

In Deutschland gibt es immer mehr ältere Menschen und pflegebedürftige Personen, die Hilfe im Alltag benötigen, betreut und gepflegt werden müssen. Die Auswahl an Tätigkeiten in der Betreuung und Pflege kranker und alter Menschen ist groß und Fachkräfte werden dringend gesucht.

Im Laufe eines Jahres wurden der Arbeitsagentur Donauwörth rund 470 offene Stellen im Gesundheits- und Sozialwesen für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen gemeldet. Allein in den Berufen der Alten-, Kranken- und Heilerziehungspflege waren es 181 Stellen. Rein rechnerisch ergeben sich in den drei Berufsgruppen durchschnittlich 1,9 Arbeitsstellen pro gemeldetem Arbeitslosen.

Die Agentur für Arbeit Donauwörth lädt deshalb zum heutigen „Tag der Pflege“ in das Pfarrheim Zu unserer Lieben Frau am Münsterplatz 4 in Donauwörth ein. Von 8.30 bis 13.30 Uhr informiert die Arbeitsagentur gemeinsam mit sechs Berufsfachschulen und zwölf Arbeitgebern aus Nordschwaben über die Berufe aus der Kranken-, Alten- und Heilerziehungspflege.

Sowohl Berufsanfänger als auch Wiedereinsteiger und Personen, die sich für einen Berufswechsel in die Pflegebranche interessieren, haben an diesem Tag die Möglichkeit, individuelle Informationen direkt bei den Fachschulen und Arbeitgebern zu bekommen und bereits erste Kontakte zu knüpfen.

Während der Veranstaltung finden ergänzende Vorträge statt. Um 8.45 und 10.30 Uhr informieren Experten der Agentur für Arbeit über die Fördermöglichkeiten. Jeweils um 9.30 und 11.15 Uhr berichten Pflegeschüler beziehungsweise Studenten über ihre Berufswahl, die Ausbildung und praktischen Erfahrungen im Beruf. (pm)

Themen Folgen