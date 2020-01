vor 34 Min.

„Tag der Vereine“ lockt die Besucher

Zum „Tag der Vereine“ waren besonders Kinder und Jugendliche in der Stadthalle in Wemding willkommen. Dort präsentierte sich eine ganze Reihen von Vereinen und Institutionen.

Von Daniela Graf

Es war ein Tag für Neugierige und Interessierte, besonders für Jugendliche und Kinder, aber auch ältere Generationen. In der Wemdinger Stadthalle häuften sich am Samstag nicht nur die Requisiten der Vereine, sondern Eltern kamen mit ihren Kindern, um sich einen Überblick über das Vereinsleben in Wemding zu verschaffen. Erstmals gab es einen „Tag der Vereine“.

Bürgermeister Martin Drexler freute sich über die Anzahl der Gäste und darüber, dass so viele Vereine und Institutionen mit dabei waren: „Wenn auch nur ein Verein ein oder zwei Mitglieder mehr zählen kann, hat sich die Veranstaltung schon gelohnt.“ Besonders bedankte sich Drexler bei David Foit und Maren Kriegler für die Organisation.

Am Nachmittag präsentierten sich elf Vereine und Institutionen, darunter der TSV Wemding, das Juze, das Bayerische Rote Kreuz, die Wasserwacht, die Freiwillige Feuerwehr, der Heimat- und Trachtenerhaltungsverein, die Kolpingsfamilie, der Verein für ambulante Krankenpflege, die Vereinigte Schützengesellschaft, der VdK-Ortsverband samt Kreisverband, die Faschingsgesellschaft Wemdosia sowie der Obst- und Gartenbauverein.

Feuerwehr will Menschen retten

Schon beim Betreten der Stadthalle gab die Freiwillige Feuerwehr ein imposantes Bild ab. An der Decke war ein Seil mit Winde angebracht, welches einen Dummy hält „um zu demonstrieren, welche Möglichkeiten es gibt, Menschen retten zu können“, so Laura Krompass. Daneben ein Minigolf-Parcours, der mit Utensilien des Feuerwehralltags bestückt war und mit Hilfe von Tennisball und Schläger bestritten werden musste. „Wir zeigen, was wir haben“, sagte Kommandant Christian Brunner-Hauck lachend.

Die Wasserwacht Wemding hatte einen Flossenwettlauf aufgebaut, bot Infos zur Wasserrettung, zu Abzeichen, Baderegeln und Ehrenamt. Wichtig ist der Wasserwacht Wemding, dass jeder Mensch schwimmen lernt. Dafür bietet sie Kurse an. Die Wasserwacht gehört der Gemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes an. Das ehrenamtliche Engagement steht unter dem Motto: „Aus Spaß am Sport und aus Freude am Helfen.“ Denn, so warb Michaela Weiß: „Schon die Kleinsten können helfen.“

Das Juze Wemding mischte alkoholfreie Cocktails für die Besucher. Daneben durften die Jugendlichen turnen, kicken, Tischtennis spielen und ihnen wurden auch verschiedene Judogriffe gezeigt. Der TSV hatte hier seinen Bereich. Bunt flimmerte es bei der Kolpingsfamilie. Ein Nonstoptanz mit Stroboskop lud zum Tanzen ein. Es wurden Geldbeutel aus Tetrapacks gefertigt, Sägearbeiten gezeigt und Kicker gespielt.

Schützen mit Blasrohr und Lichtgewehr

Bei den Schützen hatten nicht nur Kinder Spaß – der ein oder andere betagtere Besucher versuchte sich am Blasrohr oder am Lichtgewehr. Nina, 10, ist bereits Mitglied und schießt am liebsten mit dem Luftgewehr. „Mir gefällt alles an dem Sport“, erzählt sie.

Der Verein für ambulante Krankenpflege stellte sich anhand von Plakaten vor. „Pflege geht alle an“, heißt es da – auch die Kleinen, die sich hier an einem Geschicklichkeitsspiel versuchen konnten. Besonders Mädchen hatte es der Heimat- und Trachtenerhaltungsverein angetan, denn hier wurden Zöpfe aufs Haupt gezaubert.

Für Groß und Klein hatte auch der Obst- und Gartenbauverein einiges parat. „Wir möchten die Natur näherbringen und den Sinn für die Gemeinschaft fördern“, so Vorsitzender Ernst Rosenwirth.

Es gibt Preise zu gewinnen

Viele Kinder hielten beim „Tag der Vereine“ den Gewinnspielzettel in der Hand, beantworteten die darauf gestellten Fragen mit Eifer, denn es gab eine Musikbox, Kopfhörer, eine Powerbank und 13 weitere Preise zu gewinnen.

Auch Niklas, 10, und Jonathan, 13, machten mit. Beide sind bereits beim TSV Wemding, Niklas auch bei der Feuerwehr. Und warum? „Weil es Spaß macht“, lautete die Antwort. Für das leibliche Wohl sorgten die Schülerfirma Füchse@work der Leonhard-Fuchs-Mittelschule und die Offenen Hilfen Diakonie Neuendettelsau. Musikalisch umrahmt wurde der Tag vom Jugend- und Stadtorchester Wemding.

