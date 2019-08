vor 20 Min.

Tag der jüdischen Kultur

Am 1. September in Harburg

Der Europäische Tag der jüdischen Kultur findet am Sonntag, 1. September, statt. In Harburg gibt es an diesem Tag zwei Angebote.

„Der Gute Ort“ – Führung über den jüdischen Friedhof: Um 14 Uhr bietet sich die Gelegenheit, den jüdischen Friedhof kennenzulernen. Friedrich Thum, der ehrenamtliche Betreuer des jüdischen Friedhofs, erwartet die Besucher. Er erläutert die aussagekräftigsten der rund 250 Grabsteine, darunter auch solche eines Rabbiners und mehrerer Hoffaktoren und Lehrer. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang zum jüdischen Friedhof (rechts vom Sendeturm). Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder sind frei. Männer sollten eine Kopfbedeckung tragen.

16.30 bis 18 Uhr: „Auf den Spuren jüdischer Geschichte“ - Bei einem Rundgang durch die Harburger Innenstadt führen Dieter Thiel und Richard Hlawon zu Orten, die für die ehemalige jüdische Gemeinde (1671 bis 1939) von Bedeutung waren. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Marktplatzbrunnen in Harburg (Auskunft unter Telefon 09080/969924). Teilnahmegebühr 3 Euro, Kinder sind frei. Bei beiden Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich. (dz)

Themen Folgen