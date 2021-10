Georg Schnell ist jetzt Altbürgermeister in Tagmersheim

Plus Die Gemeinde Tagmersheim würdigt den ehemaligen Bürgermeister Georg Schnell und weitere Personen mit der Bürgermedaille in Gold beziehungsweise Silber.

Die Gemeinde Tagmersheim hat im Rahmen eines Festakts mehrere verdiente Persönlichkeiten gewürdigt. Georg Schnell erhielt den Ehrentitel Altbürgermeister. Zudem verlieh die Kommune Bürgermedaillen.