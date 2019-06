00:33 Uhr

Tanzen für den guten Zweck

Fünf Service-Klubs des Landkreises spenden großzügig an drei Einrichtungen

Dass gemeinsam viel erreicht werden kann – das wollen die Service-Klubs aus dem Landkreis beweisen. Zwar sind sie im Donau-Ries unter verschiedenen Namen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten aktiv. Doch beim sogenannten Ki-Li-Ro-Ball schwingen alle das Tanzbein für ein gemeinsames Ziel: Sie wollen Menschen unterstützen, die weniger auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Am Ende der Benefizveranstaltung, die bereits im Mai auf Schloss Harburg stattfand, kamen 6500 Euro zusammen, die jetzt an drei Organisationen gespendet wurden.

Ki-Li-Ro – das steht für Kiwanis (Donauwörth), Lions (Nördlingen und Donauwörth) und Rotary (Nördlingen und Donauwörth). 180 Gäste – darunter auch Polit-Pominenz mit Donauwörths Oberbürgermeister Armin Neudert, Landrat Stefan Rößle und Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler jeweils mit ihren Gattinen – feierten eine Ballnacht in festlichem Ambiente. Es war nach 2016 der zweite gemeinsame Benefizball dieser Art. Nur Kiwanis Nördlingen war diesmal nicht mit von der Partie.

Der Reinerlös der Veranstaltung, der mit Spenden auf 6500 Euro aufgestockt wurde, geht an den Kreisjugendring Donau-Ries (2500 Euro) für die Modernisierung des Zeltplatzes Tapfheim, die Tafeln in Donauwörth und Nördlingen und die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung (je 2000 Euro). „Wir wählen bewusst die Einrichtungen, die auch die gesamte Region abdecken und im Blick haben“, sagte Ralf Loitzsch, noch amtierender Präsident des Rotary-Clubs Donauwörth und für die Organisation des Balles verantwortlich.

Teresa Jaumann und Christine Biehle-Mengele vom Kreisjugendring dankten im Namen der vielen Jugendlichen, die den Zeltplatz Tapfheim regelmäßig nutzen, für die großzügige Spende. „Bei uns können Kinder, die sich sonst keinen Urlaub leisten können, Ferien machen“, sagte Biehle-Mengele.

Johannes Beck von der Diakonie und Bruno Schäpers von der Caritas dankten ebenfalls für die finanzielle Unterstützung. Ihre Organisationen betreiben die Tafeln im Landkreis mit jeweils bis zu 80 Ehrenamtlichen.

Robert Milde von den Rieser Nachrichten und Barbara Wild von der Donauwörther Zeitung vertraten das Leserhilfswerk, die Kartei der Not. „Danke, dass Sie uns das Vertrauen schenken und unsere Arbeit unterstützen“, so Milde. (dz)

