Tanzhaus-Abriss in Donauwörth: Bürger sammeln Unterschriften

Plus Der Donauwörther Christian Kanth sucht ab sofort Unterstützer für ein Bürgerbegehren, um das Tanzhaus in Donauwörth zu erhalten. Was er und seine Mitstreiter kritisieren.

Von Barbara Wild

Es ist keine echte Überraschung, dass sich in Donauwörth Bürger zusammenschließen, um den jüngst beschlossenen Abriss des Tanzhauses abzuwenden. Der Donauwörther Christian Kanth sammelt ab diesem Wochenende Unterschriften, die am Ende zu einem Bürgerentscheid führen sollen. Rund 1400 Befürworter muss er finden, damit die rechtliche Grundlage dafür geschaffen wird. „Mit einem Abriss wird ein Haus vernichtet, dass nach 50 Jahren von der Bausubstanz noch gut trägt“, sagt Johannes Thum, der bei der ÖDP bereits für das Bienen-Volksbegehren Engagement gezeigt hat. Bei der Betonzerstörung werde zu viel CO2 freigesetzt, argumentiert er in Richtung Umweltschutz. Bürgerbegehren Tanzhaus in Donauwörth: OB Jürgen Sorré ist informiert Gleiches Argument führt sein Mitstreiter Thomas Lutz an, der zum Verein Transition-Town Donauwörth auch sonst für mehr Nachhaltigkeit kämpft. Christian Kanth, CSU-Mitglied, aber nach eigenem Bekunden als Donauwörther Bürger engagiert, möchte vor allem erreichen, dass mehr Transparenz bei dem Thema Tanzhaus entsteht. „Es müssen alle Fakten auf den Tisch, bevor man solche enormen Entscheidungen trifft“, sagt er. Auch das Konzept der künftigen Nutzung sei in seinen Augen noch offen. Oberbürgermeister Jürgen Sorré sei über das Vorhaben informiert. Das Bürgerbegehren sei eine saubere Sache und würde die Umsetzung am Ende dann auch mit einer breiten Unterstützung möglich machen. „Ich glaube, dass das am Ende allen Erleichterung bringen wird.“ Auf die Frage, ob ein Entscheid nicht sinnvoller wäre, einen Entwurf für einen Neubau mit dem jetzigen Tanzhaus vergleichen zu können, sagen die Initiatoren, dass dann ja der Abriss schon vorprogrammiert wäre. Mit der Übergabe der Unterschriften trete eine Art Sperre ein, die verhindert, dass der Stadtratsbeschluss weiterverfolgt wird, als gäbe es kein Bürgerbegehren. So wollen die Initiatoren ihre Unterschriften sammeln Dass das Sammeln von Unterschriften in Pandemiezeiten nicht einfach wird, ist den drei Vertretern klar. Ihre Fragestellung lautet: „Sind Sie dafür, dass der Vollzug des Abrissbeschlusses des Stadtrates vom 25. März 2021 aufgehoben wird und das Tanzhaus stattdessen saniert wird?“ Infostände sind derzeit nur schwer umzusetzen. In Geschäften können die Listen in Zeiten des Lockdown nur wenige erreichen. Gleichzeitig aber müssen jeweils 20 Unterschriften auf einem Blatt gemeinsam geleistet werden. „Wir werden also von Tür zu Tür gehen müssen“, sagt Kanth. Dann könne auch jeder seinen eigenen Kugelschreiber nutzen. Das Tanzhaus in Donauwörth - Hintergründe und Entscheidungen 1 / 14 Zurück Vorwärts Das Tanzhaus in der Reichsstraße in Donauwörth wurde 1975 für 6,3 Millionen Euro gebaut.

2013: Die letzten Ladengeschäfte in der Passage des Tanzhauses schließen. Im Oktober 2015 schließt das Restaurant im Tanzhaus seine Türen. Bis zum Juli 2016 ziehen sämtliche Mieter – Arztpraxis, Museum uund Wohnungsmieter – aus. Das Problem ist der Brandschutz. Damit steht das Tanzhaus komplett leer.

Die Erwin Müller Group will das Tanzhaus im Jahr 2017 kaufen und sanieren. Die Pläne: Gastronomie und Geschäfte im EG, Büros und Stadtsaal im OG und Wohnungen im Maisonettstil in den oberen Stockwerken.

Die Verhandlungen mit Erwin Müller verzögern sich, weil festgestellt wird, dass das Bestandsgebäude an mehreren Stellen von den Bauplänen aus dem Jahr 1973 sowie den Plänen einer Bestandsaufnahme aus dem Jahr 1983 abweicht. Das Gebäude sei – so hieß es damals von der Verwaltung – „zum einen in der Bauzeit von 1973 bis 1975 teils anders errichtet als genehmigt, zum anderen sind in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Umbauten und Einbauten hinzugekommen.“ Dies habe unter anderem Folgen für die Frage nach dem Bestandsschutz, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz. Das Tanzhaus gilt fortan als „problemtisches Bauwerk“.

Kurz vor Weihnachten 2018 scheitern die Verkaufsverhandlungen mit der Müller Group. Die Firma nimmt „aus wirtschaftlichen Gründen“ Abstand. Zudem sei die Sanierung der Tiefgarage und die Ertüchtigung des Brandschutzes sehr kostenintensive Vorhaben.

Im Mai 2019 beschließt der Stadtrat die Grundlagen für die Machbarkeitsstudie: Das Tanzhaus soll einen Stadtsaal und die Tourist-Information mit Kulturbüro beherbergen. Die Idee der Musikschule und weiterer Ladengeschäfte wird verworfen.

Im August 2019 ergibt ein statisches Gutachten, dass im Falle eines Brandes die Tiefgarage einsturzgefährdet ist. Sie wird daraufhin gesperrt. Im Falle eines Brandes würde die Decke des Stadtsaales nur 60 Minuten stand halten. Die herabfallenden Teile könnten dann die Decke der Tiefgarage einstürzen lassen.

Seit 2019 darf der Stadtsaal nicht mehr genutzt werden, da der Brandschutz nicht mehr den Vorgaben entspricht. Sechs Mal im Jahr dürfen Veranstaltungen mit maximal 400 Personen und Feuerwehr vor Ort den Stadtsaal nutzen. Eine Brandmeldeanlage ist in dem Haus nicht installiert.

Im November 2019 präsentiert Bettina Kandler ihre Machbarkeitsstudie, die eine Sanierung mit einem Neubau vergleicht. Ergebnis ist folgendes: Sanierung mit Café und Tourist-Info, Toiletten im EG, Saal (312 Personen) mit Catering im OG und 24 Hotelzimmern oder Seminarräume im Dachgeschoss: rund 17 Millionen Euro, Bauzeit: 20 Monate. Die sanierte Tiefgarage hätte 38 Plätze; Neubau in gleicher Gebäudegröße und ähnlicher Raumaufteilung kostet etwa 20 bis 21 Millionen mit einer Bauzeit von 36 Monaten. Der Saal wäre für 350 Personen und die Tiefgarage hätte 42 Stellplätze.

In der Stadtratssitzung vom 9. Dezember 2019 beantragt die EBD gemeinsam mit der SPD/BfD und der PWG/FW, dass die Entscheidung über das Tanzhaus in den neuen Stadtrat nach der Wahl verlegt wird und scheitert mit 12:12 Stimmen. OB Neudert stimmt dagegen und führt den Patt herbei.

Am 27. Januar 2020 entscheiden die Donauwörther Stadträte mit 14:9 Stimmen gegen einen Abriss. Für eine Sanierung wird anschließend mit 15:8 gestimmt.

Nahezu einstimmig wird die künftige Nutzung grob festgelegt: Im Tanzhaus soll ein moderner Stadtsaal für 200 bis 400 Personen im Obergeschoss entstehen. Im Erdgeschoss soll eine modernes Bibliothekskonzept mit integriertem Café entstehen. Im vorderen Bereich soll die Tourist-Info und das Kulturbüro installiert werden. Einzelhandel, Musikschule und Hotel werden ausgeschlossen. Die Tiefgarage soll mit weniger Stellplätzen als bisher saniert werden, dafür Parkmöglichkeiten im Umfeld des Tanzhauses entwickelt werden. Weitere Nutzung des Dachgeschoss ist noch festzulegen. Die Vertiefung des Nutzungskonzeptes wird dem neuen Stadtrat auferlegt.

Im September 2020 geht der neue Stadtrat auf Klausur und beschließt die Machbarkeitsstudie auf Plausibilität zu prüfen. Dabei kommt heraus, dass Sanierung und Neubau gleicher Größe fast gleich teuer sind.

Im März 2021 entscheidet der neue Stadtrat mit knapper Mehrheit, dass das Tanzhaus doch abgerissen werden soll und ein kleineres an gleicher Stelle entstehen soll. Sollten sie die nötigen Unterschriften zusammenbekommen, wollen sie vor allem über eine Internetseite die Bürger informieren und aufklären. „Wir wollen alle Infos zusammentragen – auch, was für den Abriss spricht. Der Bürger soll sich ein umfassendes Bild machen können“, sagt Kanth. Er hofft, dass der Bürgerentscheid zeitgleich mit der Bundestagswahl im September laufen könnte. Das dies neue Verzögerung ins Thema bringt, will er nicht gelten lassen. „Wir reden seit sechs Jahren über die Zukunft des Tanzhauses, da kommt es auf die paar Monate auch nicht mehr an.“ Lesen Sie auch: Tanzhaus: Kommt es zum Bürgerbegehren in Donauwörth?

