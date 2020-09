18:30 Uhr

Tapfheim: Café Bruno erhält eine Auszeichnung

Plus Vor drei Jahren renovierte Rita Failer liebevoll und authentisch das alte Bahnhofsgebäude in Tapfheim. Ihr Café Bruno ist ein großer Erfolg. Jetzt wird sie mit der Denkmalschutzmedaille ausgezeichnet

Von Andrea Hammerl

Der Bahnschalter fügt sich wie ein Fenster in den Gastraum ein, die einst wohl eher unbequemen Wartebänke sind mit zartrosa gefärbten Schaffellen einladend aufgepeppt, die Tische liebevoll mit Sammeltassen eingedeckt. Hier, im Café Bruno, gibt es in jeder Ecke etwas Besonderes zu entdecken. Mit viel Liebe zum Detail hat Rita Failer mit ihrer Familie und befreundeten Fachleuten das Bahnhofsgebäude in Tapfheim – oder das historische „Empfangsgebäude der Bahn“, wie es im Beamtenjargon heißt – mit viel Eigenleistung in ein bezauberndes Café verwandelt.

Wer im Baustellenalbum blättert, versteht nicht nur, warum Failer am Donnerstag für ihr herausragendes Engagement mit der Denkmalschutzmedaille des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege ausgezeichnet wurde, sondern bewundert vor allem den Mut der zierlichen 53-jährigen Tapfheimerin. „Mutig? Ja, rückblickend sehe ich das auch so, aber während des Umbaus habe ich es nicht so empfunden“, sagt sie lächelnd. Sie hat wohl auch keine Zeit dafür gehabt, denn nachdem sie den anno 1877 erbauten Bahnhof Ende Januar 2017 gekauft hatte, stürzte sich die Familie in die Arbeit.

Café Bruno in Tapfheim: Das Kaffeehaus trägt den Namen des verstorbenen Vaters

Das Café Bruno – benannt nach ihrem verstorbenen Vater – wurde im April 2018 eröffnet. „Ein Jahr lang haben wir nichts anderes gemacht als Schleifen, Spachteln und Malern“, erzählt sie. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, es spiegelt Charme und Herzlichkeit seiner Besitzerin, die mit reichlich Herzblut und Respekt vor dem ihr anvertrauten historischen Besitz an die Restaurierung herangegangen ist. Alles, was sich erhalten ließ, durfte bleiben.

So fehlten an den beiden äußeren der vier Fenstern, die hinaus auf den Bahnsteig blicken lassen, die Blenden. „Dann haben wir das Holz eben nur freigelegt und darauf verzichtet, Blenden nachmachen zu lassen“, erklärt sie. Aus den noch verwendbaren Teilen des Parkettbodens im früheren Wartebereich ist der Tresen gebaut worden, sogar Übergardinen aus den Wohnungen im Obergeschoss, das einst Büro und Wohnung des Bahnvorstehers beherbergte, hat sie wieder aufgehängt. Originalgetreu nachgemacht ist der Mosaikboden vor dem Tresen. „Ohne meine Arbeit im Museum hätte ich den Bahnhof niemals gekauft und umgebaut“, erklärt die gelernte Industriekauffrau, die nebenberuflich als Museumspädagogin in den Donauwörther Museen tätig ist. Das erklärt, woher ihr Gespür für das historische Gebäude und seine Ausstattung stammt.

Auf ihrer Geburtstagsfeier beschloss sie den Bahnhof in Tapfheim zu kaufen

Eigentlich ausschlaggebend für den Kauf des 17,24 Meter langen und knapp elf Meter breiten Bahnhofs mit 377 Quadratmeter Nutzfläche waren jedoch eine Sektlaune und ihre Schmuckwerkstatt. Die ist vor 17 Jahren aus einem Familienhobby entstanden und okkupierte daheim das Wohnzimmer und den Wintergarten. „Auf einer Geburtstagsfeier habe ich mit Freunden geratscht und gerätselt, was wohl aus dem alten Bahnhof wird, den unser Bürgermeister Karl Malz bei der Bahn ersteigert hatte“, erzählt Rita Failer.

Im Jahr 1992 war der Bahnhofsbetrieb eingestellt worden, 2008 waren die letzten Mieter ausgezogen, seitdem lag das Gebäude im Dornröschenschlaf. „Da habe ich gesagt, das wäre etwas für mich – dann kommt der Schmuck aus dem Wohnzimmer heraus“, verrät sie schmunzelnd. Die aus der Sektlaune geborene Idee ließ die gebürtige Oberliezheimerin in der folgenden Nacht nicht schlafen, und am nächsten Morgen rief sie beim Bürgermeister an. Der traf sich spontan eine Viertelstunde später mit ihr im Bahnhof und überließ ihr die Schlüssel für weitere Besichtigungen.

Das Café in Tapfheim ist im Umkreis sehr beliebt

Gleich mit angedacht war das Café. Zunächst wurden beide im Erdgeschoss untergebracht, nur durch eine Glaswand getrennt, sodass die Gäste den Mitarbeiterinnen in der Schmuckwerkstatt über die Schulter schauen konnten. Nach dem Lockdown hat Failer den Schmuck ins Obergeschoss verbannt, um weiterhin bis zu 40 Gäste gleichzeitig bewirten zu können.

Denn das Café Bruno erfreut sich großer Beliebtheit, ohne Reservierung ist selten ein Platz zu ergattern. Die Gäste kommen aus großem Umkreis, nach Süden sogar bis weit hinter Augsburg. Die Chefin kocht selbst, nachdem sie zwei Jahre lang bei ihrem 71-jährigen Koch Franz Weber in die Lehre gegangen ist. Genießen kann man unter anderem an einem Tisch, gefertigt aus einer alten Werkbank, die einst Rita Failers Vater Bruno diente. Gelegentlich fährt der Regionalzug ein oder ein Güterzug rauscht vorbei. Wie das eben so ist am Bahnhof.

Das Café Bruno ist Mittwoch und Donnerstag von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag von 8.30 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. Reservierungen unter 09070/9609720, nähere Infos, auch zum kulturellen Rahmenprogramm, unter www.cafebruno.de.

