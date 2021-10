Tapfheim

05:37 Uhr

David Blair musiziert in Tapfheim

Plus David Blair, bekannt aus „The Voice of Germany“, singt und spielt im Café Bruno in Tapfheim.

Von Daniela Graf

Herausstechend waren nicht nur die beinahe grell leuchtenden rosa Socken, für die sich der gebürtige Kanadier David Blair zu seinem eher konservativen erdtonfarbenen Studentenlook entschieden hatte. Nein, es war auch seine markante Stimme, die die Zuhörer im Tapfheimer Café Bruno immer wieder zu Applaus und Begeisterung animierte.

