Tapfheim

vor 48 Min.

Ein Tapfheimer schreibt die Geschichte seines Heimatdorfes

Plus Georg Willi aus Tapfheim recherchiert zwei Jahre für ein außergewöhnliches Buch. Sogar Raufereien spielen eine Rolle.

Von Helmut Bissinger

Der Blick aufs Detail war ihm in seiner beruflichen Karriere immer wichtig. Georg Willi ist es mit dieser Tugend gelungen, manche Begebenheit vor Gericht klarer erscheinen zu lassen. Nun hat sich der Rechtsanwalt in einem neuen, für ihn ungewohnten Metier versucht – mit Erfolg. Dabei hat der Detailblick eine wichtige Rolle gespielt: Der 69-jährige Tapfheimer ist ganz tief in die Geschichte seiner Heimat eingetaucht. Das Ergebnis gibt es jetzt als Buch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

