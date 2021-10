Unfall in Erlingshofen: Ein Verletzter und zwei demolierte Autos

Bei einem Verkehrsunfall in Erlingshofen hat es kräftig gekracht. Verursacher war ein 21-jähriger Autofahrer.

Bei einem Verkehrsunfall in Erlingshofen hat es am Dienstagvormittag kräftig gekracht. Wie die Polizei mitteilt, erkannte ein Autofahrer, 21, der auf der Donauwörther Straße in Richtung Tapfheim unterwegs war, zu spät, dass vor ihm ein 44-Jähriger mit seinem Pkw nach links abbiegen wollte und deshalb abbremste. Die Folge war ein Auffahrunfall.

Am Wagen des Verursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 44-Jährige erlitt unter anderem einen Schock und wurde von den Rettungskräften erstversorgt. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 8000 Euro summieren.