Patient in Tapfheim beleidigt Notarzt

Im Bereich der Gemeinde Tapfheim hat sich ein Mann, der medizinische Hilfe benötigte, sonderbar verhalten. Er beleidigt den Notarzt.

Er benötigte augenscheinlich Hilfe, doch als ein Notarzt kam, legte ein Mann im Bereich der Gemeinde Tapfheim ein sonderbares Verhalten an den Tag: Der 62-Jährige beleidigte den Mediziner.

Das passierte am Sonntagnachmittag. Im Rahmen eines Einsatzes wollte laut Polizei der Arzt den Patienten untersuchen. Unmittelbar nach der ersten Kontaktaufnahme wurde dieser aber ausfällig - und das gleich mehrfach. Die "grob ehrverletzenden Äußerungen" , so die Polizei, seien in Anwesenheit von zwei Beamten erfolgt. Die standen unmittelbar neben dem 62-Jährigen und hörten die Beleidigungen. Im Anschluss an die Vor-Ort-Behandlung nahmen die Gesetzeshüter denn auch eine Strafanzeige auf. (AZ)

