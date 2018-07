vor 35 Min.

Tausende verfolgen den Umzug in Monheim

Insgesamt nehmen mehr als 1000 Monheimer und Gäste teil. Wie die Händler ihr Geschäft in den vergangenen Tagen bewerten.

Von Christian Mühlhause

Der Umzug beim Historischen Stadtfest in Monheim ist zweifelsfrei einer der ganz großen Höhepunkte. Gestern ging der Blick kurz vor dem Start um 13.30 Uhr vermutlich häufiger gen Himmel als in anderen Jahren. Als sich die rund 1000 Teilnehmer schon aufgestellt hatten, gab es noch einmal einen kurzen Schauer, dann aber hatte der Wettergott ein Einsehen, und der Umzug ging bei angenehmen Temperaturen ohne Regen über die Bühne.

Das freute auch Monheims Stadtaktiv-Manager Peter Ferber. Schließlich hatten er und seine Mitstreiter viel Zeit und Arbeit in das Großereignis investiert. Seit Februar 2017 hatte sich der Festausschuss mit den Vorbereitungen beschäftigt. Es galt, Lagerleben, Händler, Künstler und Themen wie beispielsweise Sicherheitsauflagen unter einen Hut zu bekommen. „Zudem haben wir Fuhrwerke organisiert, die teils aus dem Allgäu hergebracht worden“, berichtet Ferber.

Die Monheimer dankten die Vorbereitung mit zahlreicher Teilnahme am Umzug. Waren es bei der vergangenen Auflage noch etwas über 800, zogen diesmal über 1000 Teilnehmer durch die Innenstadt. Mit dabei waren neben den Monheimer Vereinen und Einrichtungen wie dem Kindergarten oder auch dem Kolping-Theater mehrere Musikkapellen aus der Umgebung sowie die Künstler und Gaukler. Ebenfalls vertreten war eine Abordnung von Gästen aus Monheim in Nordrhein-Westfalen. Sie alle wurden von den Zuschauern entlang der rund zwei Kilometer langen Feststrecke begeistert empfangen. Laut Ferber kamen zu dem Umzug mehr als 5000 Besucher.

Eher durchwachsen und dennoch relativ gelassen bewerteten die Händler das viertägige Fest, das heute mit dem Viehmarkt endet. „Es ist natürlich schon schade, dass die ganze Zeit tolles Wetter ist und es ausgerechnet am Wochenende immer wieder regnet“, sagt Schmuckhändler Robert Wüst. Für ihn gehe es vor allem darum, die Kosten wieder hereinzubekommen. Die Herstellung und der Verkauf seien ein Hobby. Er schätzt das Flair des Monheimer Festes, sagt der Möttinger, der sich selber auch an Schaukämpfen bei anderen Veranstaltungen beteiligt. Hinter sich hat er ein Kettenhemd ausgestellt, das er dabei trägt. Insgesamt vier Monate hat er daran gearbeitet, bis alle 27000 Ringe miteinander verbunden waren. „Ich nutze es seit 15 Jahren, und es ist immer noch ganz.“ Er verkauft solche Hemden aber nicht. Wer Kettenhemden von solcher Qualität wolle, der fertige die eher selber an, sei seine Erfahrung.

Entspannt nimmt das Wetter auch Lakis Bratelidis hin, der Felle anbietet. „Gewandete“ seien seine Hauptkunden. Sie kaufen Felle und Leder bei ihm und fertigen sich dann daraus Kleidung, Köcher und andere Gegenstände, die sie brauchen.

