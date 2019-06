13:11 Uhr

Tödlicher Unfall: Radler prallt auf Fußgängerin

Zu einem folgenschweren Unfall kam es in Rain. Eine Rentnerin starb.

87-Jährige wird schwer am Kopf verletzt und stirbt zwei Tage später im Krankenhaus.

Zu einem tödlichen Unfall kam es bereits am Freitagnachmittag auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße in Rain. Wie die Polizei jetzt mitteilt, stieß im Bereich einer unübersichtlichen Kurve ein Radfahrer mit einer Rentnerin zusammen, die zu Fuß mit Rollator unterwegs war.

Der folgenschwere Zusammenprall passierte gegen 14.40 Uhr. Zu dieser Zeit benutzte ein 28-Jähriger aus Rain mit seinem Rad widerrechtlich den Gehweg. In einer Kurve kam ihm die 87-Jährige Frau – ebenfalls eine Rainerin – mit ihrem Rollator entgegen. Der Radler sah die Frau zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Trotz des Versuchs, sein Fahrzeug abzubremsen, stieß er mit der Rentnerin zusammen.

Diese stürzte durch die Wucht des Aufpralls und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Sonntag an den Unfallfolgen starb. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich Ursachen und Folgen dauern noch an.

