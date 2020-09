vor 18 Min.

Trachtler ehren treue Mitglieder

Ein Duo ist bereits seit 70 Jahren in Donauwörth dabei

Die Mitglieder des Heimat- und Volkstrachtenvereins sind zur Generalversammlung im Trachtenheim zusammengekommen. Vorsitzende Claudia Kraut begrüßte alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, Ehrenvorstand Rudolf Kraut, den Vorsitzenden des Trachtenbezirks Ries und der Vereinigung links der Donau, Jürgen Müller sowie Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Nach den Berichten von Schriftführerin Andrea Härtle und des Kassierers Gerhard Wolf folgte der schriftliche Bericht der beiden Revisoren. Sie bescheinigten eine ordentliche und saubere Kassenführung. Die vom Ehrenvorstand Rudolf Kraut beantragte Entlastung konnte somit erteilt werden.

Vorsitzende Kraut ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren, das aufgrund der aktuellen Situation um einiges kürzer war. Die aktiven Trachtler nahmen an einigen Veranstaltungen teil. Etwas Besonderes war der Auftritt bei der „Oide Wiesn 2019“ in München mit der Gaugruppe. In Würzburg traf man sich zu einer überregionalen Tanzprobe mit vielen Tänzern und Schuhplattlern aus den Gebieten Ries, Franken und der Oberpfalz. Die Teilnahme der Vereinsjugend am alljährlich stattfindenden Leonhardiritt in Unterliezheim und der Besuch einiger Weihnachtsfeiern beendete das Jahr 2019. Danach wurde es ruhig im Kalender des Donauwörther Vereins. Aufgrund der Pandemie und deren Einschränkungen mussten die Trachten des Vereins im Schrank bleiben.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré richtete ein besonderes Augenmerk auf das Vereinsleben eines Traditionsvereins wie des Trachtenvereins Donauwörth. Er betonte, dass gerade im Wandel der heutigen Zeit die Arbeit der Vereine enorm wichtig ist. Dank und Anerkennung ging dabei an den Vorstand.

Für 40 Jahre Treue als Mitglied und genau so lang als Vereinsmusiker ehrte die Vorsitzende Jürgen Müller mit einem besonderen Ehrenabzeichen und einer Urkunde sowie mit einem Geschenk. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Waltraud Hofer mit einer persönlichen Urkunde ausgezeichnet. Auf sogar 70 Jahre konnten Ehrenvorstand Rudolf Kraut und Ehrenmitglied Otto Kraut zurückblicken. Auch für dieses besondere Jubiläum gab es eine Ehrenurkunde. Als besondere Auszeichnung für seine jahrzehntelange Tätigkeit als Kassierer bekam Gerhard Wolf ein Geschenk mit eingebrannter Widmung und Danksagung für sein Engagement.

Die Trachtenkapelle D´Werder Buam ist schon seit Jahren für den Donauwörther Verein tätig. Aus diesem Grund wurde, stellvertretend für die Kapelle, an Jürgen Müller als Dankeschön ebenfalls eine Urkunde überreicht. (dz)

