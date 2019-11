vor 17 Min.

Traktor reißt Telefonleitung ab

Bei einem Unfall in Druisheim wurde eine Telefonleitung abgerissen. Das berichtet die Polizei.

Ein Schlepper bleibt in Druisheim mit dem Frontlader an einem Kabel hängen. Das hat Folgen.

Ein Traktorfahrer hat am Samstag in Druisheim für einen Telefonausfall gesorgt. Der Polizei zufolge fuhr der 74-Jährige gegen 16 Uhr vom Wörlenweg auf die Straße Krepp ein. Dabei geriet die nach oben gerichteten Gabel des Frontladers an die Leitung und riss diese ab. Der Störungsdienst der Telekom wurde benachrichtigt. (dz)

