15:47 Uhr

Trinkwasser: Warten auf die Freigabe

Die Ergebnisse der Nachproben des Wassers in Donauwörth lagen am Montag noch nicht vor. Wann sie erwartet werden und wie es weitergeht.

Das Donauwörther Trinkwasser muss vorerst weiter abgekocht werden. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Ergebnisse der jüngsten Nachproben waren allerdings, wie die Stadt Donauwörth am Montagnachmittag informierte, unbedenklich.

Für eine weitere angeordnete Probenserie, die am Montag entnommen wurde, wird der Befund laut der Pressestelle der Stadt spätestens am Mittwoch erwartet.

Vor einem Aufheben des geltenden Abkochgebots für weite Teile des Donauwörther Stadtgebiets und des Tapfheimer Ortsteils Rettingen müssen die Ergebnisse jener Nachproben unbedingt abgewartet werden.

Nach Auskunft des Gesundheitsamtes an die Stadtwerke Donauwörth kann die Anordnung erst dann aufgehoben werden, wenn drei Probenahmen-Serien hintereinander unauffällig sind.

Regelmäßig müssen Proben entnommen werden

Seit das Gesundheitsamt die Stadtwerke über die Anordnung am späten Montagnachmittag vergangener Woche informiert hat, werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt regelmäßig Proben an gemeinsam festgelegten Stellen genommen.

Montagmittag gingen, wie die Stadt mitteilt, vom externen Prüflabor die Ergebnisse der Proben vom Freitag ein. Der technische Leiter der Stadtwerke, Ralf Allmansberger, teilt hierzu mit: „Diese Proben sind mikrobakteriologisch unauffällig, es konnten also keine coliforme Bakterien nachgewiesen werden.“

Oberstes und gemeinsames Ziel sei, so die Stadt „eine unbedenkliche Nutzung des Trinkwassers“ für die Menschen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Donauwörth. Wann dies der Fall ist, sei letztlich Entscheidung des zuständigen Gesundheitsamtes, über die dann auch die Stadtwerke informiert werden.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) müsse die Analysen ebenfalls vor einer Freigabe noch prüfen, informiert indessen das Landratsamt.

Die Stadtwerke Donauwörth haben für die Bürger nach wie vor eine Hotline geschaltet, sie wird bis zur Aufhebung der Abkochanordnung auch geschaltet bleiben. Die Hotline der Stadtwerke ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0906/789 272 (bis 17 Uhr).

Infoblatt des Gesundheitsamts

Ein Infoblatt des Gesundheitsamtes Donau-Ries darüber, was während der Abkochanordnung zu beachten ist und wie diese zu handhaben ist, ist auch auf der Internetseite der Stadt Donauwörth auf der Startseite zu finden (www.donauwoerth.de), ebenso ein Überblick über die betroffenen Gebiete im Stadtgebiet, beziehungsweise Rettingen. (hilg)

