Überflutungen in Donauwörth: Wann es wieder freie Fahrt gibt

Nach wie vor sind einige Straßen vom hohen Pegel der Donau betroffen und überflutet. Wie sich die Lage entwickeln soll.

Von Wolfgang Widemann

Weil die Donau die ganze Woche über einen recht hohen Pegel hatte, waren und sind in Donauwörth die Auchsesheimer Unterführung und die Airbus-Unterführung überflutet und für den Verkehr gesperrt. Am Freitagmittag war der Pegel in der Auchsesheimer Unterführung noch so hoch, dass die Verbindungsstraße Richtung B2 und B16 nicht passierbar war.

Am Samstag sollen die Fluten in Donauwörth zurückgehen

Nun gibt es aber eine gute Nachricht: Laut Wasserwirtschaftsamt sollen die Fluten der Donau im Laufe des Samstags zurückgehen. „Wir gehen davon aus, dass sich die Situation entspannen wird“, sagt ein Mitarbeiter des Hochwassernachrichtendiensts auf Anfrage.

Soll heißen: Die Unterführungen könnten am Samstagabend wieder befahrbar sein. Gleiches dürfte beim ebenfalls gesperrten großen Airbus-Parkplatz der Fall sein. Die Wörnitz könnte durch den Regen über das Wochenende wieder etwas steigen.

