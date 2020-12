13:50 Uhr

Unbekannte beschmieren Lagerhalle in Harburg mit Farbe

Unbekannte haben eine Lagerhalle in Harburg verunstaltet.

Bisher nicht bekannte Personen haben eine Lagerhalle in Harburg mit schwarzer und weißer Farbe verunstaltet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben die Lagerhalle einer Firma in der Bahnhofsstraße in Harburg zwischen Montag und Dienstag mit schwarzer und weißer Farbe beschmiert. Der Polizei zufolge kritzelten die Personen Schriftzügen, wie „FCB ULTRAS“ und „Tod und Hass dem TSV“ an die Lagerstätte.

Die Halle grenzt direkt an den Fuß- und Radweg an, welcher neben der B25 verläuft. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Verdachts auf Sachbeschädigung auf. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise unter 0906/706670. (dz)

