17:51 Uhr

Unbekannte entsorgen Hasenstall in Waldstück

Der illegal entsorgte Hasenstall am Wegesrand.

Eine illegale Müllablagerung nahe Genderkingen beschäftigt die Polizei. Die bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 18 Uhr bei Genderkingen einen alten, großen Hasenstall illegal in der Landschaft entsorgt. Laut Polizei geschah dies östlich des Kieswerks Wanner und Märker. Der Stall muss mit einem Autoanhänger oder einem größeren Fahrzeug transportiert worden sein. Er wurde dann in einem Waldstück abgeladen. Hinweise nimmt die Inspektion Rain entgegen, Telefon 09090/7007-11. (dz)

