vor 42 Min.

Unbekannte stehlen Navi-Geräte aus sechs Autos

In Asbach-Bäumenheim haben Serien-Autoknacker ihr Unwesen getrieben. Der Schaden ist beträchtlich.

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in Asbach-Bäumenheim serienweise Autos aufgebrochen und vor allem Navigationsgeräte gestohlen. Der Schaden summiert sich auf wohl annähernd 30000 Euro.

Nach Angaben der Polizei gingen die Täter insgesamt sechs neuwertige Pkw der Marken BMW und VW an. Die Fahrzeuge standen in der Goethe-, Sudeten-, Verdi- und Gartenstraße. In drei Fällen schlugen die Autoknacker die Seitenscheibe der Fahrzeuge ein, an den drei anderen Wagen hebelten sie jeweils eine Tür auf. Aus den Pkw bauten die Diebe die Navigationsgeräte und teilweise auch die Airbags aus.

Die Beute hat nach ersten Schätzungen einen Wert von rund 20000 Euro. Zudem richteten die Täter an den Pkw einen Sachschaden von ungefähr 8000 Euro an. (dz)

