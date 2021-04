Unbekannter beschädigt Garage und Auto in Donauwörth

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Donauwörth eine Garage sowie ein darin geparktes Auto beschädigt. Wie hoch der Schaden ist.

In Donauwörth hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein Garagentor und ein Auto beschädigt. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 18.45 Uhr fuhr dieser laut Polizeiangaben im Dr. Michael-Samer-Ring 8 in einem Garagenpark mit seinem Auto rückwärts gegen ein Garagentor. Dieses wurde den Angaben zufolge dabei so weit nach innen gedrückt, dass auch das darin geparkte Auto erheblich an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Das Garagentor muss in Folge des Anstoßes vollständig erneuert werden.

Der an Fahrzeug und Tor entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/7066760 in Verbindung zu setzen. (dz)

