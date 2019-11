vor 44 Min.

Unbekannter bricht in Firmengebäude ein

Wegen eines Einbruchs ermittelt die Polizei in Kaisheim.

Der Dieb stieg in ein Gebäude im Kaisheimer Gewerbepark ein - und wurde fündig.

Ein Unternehmen im Kaisheimer Gewerbepark bekam unliebsamen Besuch. Nach Polizeiangaben machte sich dort zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, ein unbekannter Täter zu schaffen. Er hebelte auf der Westseite eines Firmengebäudes das Toilettenfenster auf und stieg über dieses in das Gebäude ein. Er zerstörte den Bewegungsmelder für das Licht, offenbar um unentdeckt zu bleiben. Im Gebäude versuchte er, mehrere Spinde aufzubrechen und hebelte sie teilweise auch auf. Da der Bürotrakt von dort aus nicht erreicht werden kann, stieg der Einbrecher wieder aus dem Gebäude aus und hebelte von der Außenseite ein weiteres Fenster auf. In den Büros nahm er eine Geldkassette mit Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro mit. Der Sachschaden beträgt ersten Erkenntnissen zufolge etwa 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

