vor 32 Min.

Unbekannter versucht in Wohnungen einzubrechen

Jemand versuchte in zwei Wohnungen in der Donauwörther Johannes-Traber-Straße einzubrechen.

Einbruchsspuren an Terrassentüren von zwei Wohnungen in Donauwörth. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Donauwörther Polizei wurde am Sonntagvormitag gemeldet, dass versucht wurde, an zwei Wohnungen in der Johannes-Traber-Straße in Donauwörth jeweils die Terrassentüren mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht.

Der Tatzeitraum kann von den Bewohnern nicht genau eingegrenzt werden, die Einbruchsversuche dürften jedoch in den vergangenen Tagen passiert sein. Von Ermittlungsbeamten der Inspektion konnten mehrere Hebelansatzspuren an beiden Türen sowie einem Fenster gesichert werden. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Nummer 0906/706670 melden. Momentan läuft dort ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl. (dz)

