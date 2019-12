vor 60 Min.

Und wir sehen den Stern

Das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble und der Augsburger Philharmonische Dreigsang begeistern in St. Martin

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ungemein viele Zuhörer hatten sich im barocken Kirchenraum von St. Martin in Mertingen in Erwartung des Adventskonzertes versammelt. Die Geburt des Herrn, geschaffen vom Donauwörther Maler Johann Baptist Enderle im Deckengemälde des Kirchenraums, fügte sich als passende Illustration zum musikalisch-irdischen Geschehen: Waren doch das Nördlinger Bachtrompeten Ensemble (Rainer Hauf, Paul Lechner, Armin Schneider und Klaus Ortler an der Orgel sowie Tom Lier mit Pauken und Schlaginstrumenten) zu Gast, verstärkt um den „Augsburger Philhar-monischen Dreigsang“ (Katharina Hauf, Christine Steinbrecher, Eva Berschet) mit fast überirdisch schönem Stimmklang, mit Harfe, Geige, Horn und Alphorn.

Ein berührend schönes, inniges Adventskonzert konnte sich so entfalten – abseits üblicher Pfade, mit Uraufführungen mehrerer weihnachtlicher, klangschöner Kompositionen von Tom Lier für Alphorn und den „Dreigsang“. Kein Husten, kein Rascheln, kein Laut: So versunken waren die vielen, vielen Besucher in die Klangwelten, die sich im festlich erleuchteten Kirchenraum ausbreiteten, sich in Herzen und Seelen schlichen, und andächtig, besinnlich oder einfach glücklich machten.

Theodor Fontanes Gedicht „Noch ist der Herbst nicht ganz entflohn …“, die noch wenig weihnachtlichen Naturfarben aufnehmend, folgte das Bachtrompeten Ensemble, das noch von der Orgel-empore aus, leuchtend und jubelnd mit Auszügen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf das Kommen des Herrn einstimmte. „Jauchzet, frohlocket“, „Großer Herr, o starker König“ und „Ach mein herzliebes Jesulein“ – der wunderbare, faszinierende Trompetenklang, die jauchzende Freude gab die Stimmung des Abends vor. Die drei Sängerinnen Katharina Hauf, Eva Berschet und Christine Steinbrecher – Mitglieder im Ensemble der Augsburger Philharmoniker, also kurzum der „Philharmonische Dreigsang“ – führten in ihren Part ein mit einem der schönsten Weihnachtslieder aus Ludwig Thomas „Heiliger Nacht“: „Im Wald is so staad, alle Weg san verwaht …“ – ergreifend in seiner Schlichtheit und Innigkeit. Ihrem stimmlichen Zauber verfiel jeder.

Überlieferte Weisen, mit Harfe, Geige, Horn/Trompete, ein tänzerischer „Weihnachts-Boarischer“, der Weihnachtsjodler: dann eine grandiose Katharina Hauf mit ihrem Alphorn. Ein Instrument, das weder Klappen, Züge oder Ventile hat. Voluminöser, sonorer, doch nie überwältigender Klang – und angesichts der Beschränkung des Tonumfanges auf die Naturtonreihe grenzte es an Zaubermusik: der „Alphornzauber“. Weitere Lieder aus der „Heiligen Nacht“: Die Trompeter intonierten traumschön „Maria durch ein Dornwald ging“, dann kontrastreich die „Farnaby Suite“, und begleiteten den Bariton Tom Lier bei „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“.

Alphornweisen aus der Feder wiederum des Komponisten Tom Lier schlossen an – einfühlsame Musik in volksmusikalischer Tradition, fesselnd, schön. Das Konzert, das in stetem Wechsel zwischen den beteiligten Musikern schwang, war trotz der Vielfalt der gezeichneten Stimmungen so ruhig, so innig und besinnlich, dass man sich seinem Zauber weder entziehen konnte, noch wollte. Überwältigend dann doch noch ein Wiegenlied und das seelentröstende „Amazing Grace“ auf dem Alphorn. Antonio Vivaldis barocker Jubel, das „Konzert in C-Dur“, beschloss den offiziellen Teil des Konzertes – vom Bachtrompeten Ensemble grandios gespielte Musik.

Musikantischer Jubel, Freude, Entzücken – das alles drückt dieses Ensemble großartig aus. Was Wunder, dass sofort stehender enthusiastischer Beifall folgte!

Die Zugaben waren denn auch großartig, auf das gesamte Ensemble ausgerichtet: Nach einer eher ruhigen Weise, und erneuten stehenden Ovationen das „Halleluja“ von Leonard Cohen – und schaute man in die Augen der begeisterten Besucher, aber auch der glücklichen Interpreten: Dann gingen sie alle mit der ersehnten Weihnachtsfreude nach Hause.

