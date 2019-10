12:55 Uhr

Unfall: Zwei Verletzte, zwei Autos mit Totalschaden

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Wemding sind zwei Personen verletzt worden.

Bei einem Unfall am Ortseingang von Wemding sind zwei Personen verletzt worden. Die Frau hatte einem Wagen die Vorfahrt genommen.

Am Dienstagnachmittag sind eine Frau aus Wemding und ein Mann aus Nördlingen bei einem Unfall am Ortseingang nach Wemding verletzt worden. Die 40-Jährige übersah beim Einbiegen mit ihrem schwarzen Peugeot in Richtung Wemding den Wagen eines 33-Jährigen Alfa-Romeo-Fahrers, der Vorfahrt hatte. Sie fuhr mit ihrer Fahrzeugfront in dessen Beifahrerseite. Sowohl sie als auch der Fahrer des anderen Wagens, der aus Nördlingen stammt, wurden verletzt und per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth und Nördlingen gefahren.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Wemding sind zwei Personen verletzt worden. Bild: Martin Wiemann

Verkehr staute sich am Ortseingang

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf insgesamt etwa 5000 Euro beläuft. Die Feuerwehr Wemding war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Es kam aufgrund der Sperrung des Unfallortes zwecks Unfallaufnahme, Abschleppen der Fahrzeuge und einer notwendigen Ölentfernung zu Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei Donauwörth. (dz)

