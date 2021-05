Urteil nach über sechs Jahren: Haft

Drogenhändler muss ins Gefängnis

Ein größeres Drogengeschäft, das vor bereits fast sechseinhalb in Rain über die Bühne gegangen ist, hat für einen Mann nun ein böses Nachspiel. Das Schöffengericht in Nördlingen verurteilte den 39-Jährigen zu einer Gefängnisstrafe.

Der Anklage zufolge soll der Osteuropäer, der damals in Aichach lebte, im Dezember 2014 einem Mann in Rain ein Kilogramm Marihuana verkauft haben. Dies sagte der Abnehmer später gegenüber der Polizei und die Ermittlungen gegen den Rauschgifthändler kamen ins Rollen. Jedoch war der Beschuldigte für die Justiz lange Zeit nicht greifbar. Wegen einer anderen Straftat sitzt er freilich inzwischen eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Gablingen ab – und der Prozess in Nördlingen konnte stattfinden.

Das Gericht verhängte schlussendlich eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Weil der 39-Jährige selbst drogensüchtig ist, ordnete das Schöffengericht unter Vorsitz von Ruth Roser auch eine Unterbringung in einer Entzugsanstalt an. Das Urteil ist rechtskräftig. (wwi)