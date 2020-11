vor 19 Min.

Vandalismus in Oberndorf: Unbekannte verschandeln den Ort

Unbekannte haben in Oberndorf mit Sprayerfarbe verschiedene Objekte besprüht.

Bushäuschen, Verkehrsschilder, Gartenmauern und Container .- Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Objekte in Oberndorf mit schwarzer Farbe verschmiert. Polizei sucht Zeugen

Vermutlich mehrere Täter haben in Oberndorf eine Spur von Vandalismus hinterlassen. Irgendwann zwischen Donnerstagnacht und Samstagmorgen, so vermutet die Polizei Rain, waren die bisher Unbekannten mit Spraydosen im Ortskern der Lechgemeinde unterwegs. Sie hinterließen ihre "Botschaften" an öffentlichen wie privaten Objekten. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Mehrere Bewohner Oberndorfs meldeten sich im Laufe des Samstag bei der Polizei in Rain und zeigten die Sachbeschädigungen an. Die Beamten fanden im Ortsgebiet (Fischerstraße, Rainer Straße, Dorfstraße und Raiffeisenstraße) viele Schmierereien auf Verkehrseinrichtungen, Hausmauern, Gartenmauern und weiteren Gegenständen. Die schwarze Farbe wurde mit Spraydosen aufgebracht.

Vandalismus in Oberndorf: Polizei schätzt Schaden auf 1000 Euro

Die Liste der beschädigten Dinge ist nicht gerade kurz: An zwei Bushäuschen wurden die Glasscheiben mit schwarzer Farbe beschmiert. Warnbaken und Verkehrsschilder wurden ebenso behandelt. Zwei Schaltkästen und ein Altkleidercontainer wurden so in Mitleidenschaft gezogen sowie ein Bauschuttcontainer. Der Gesamtsachschaden dürfte laut Polizei Rain um die 1000 Euro liegen, sofern sich die Farbe entfernen lässt.

Nach jetzigen Ermittlungen liegt der Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 05.11.2020, 22. Uhr und Samstag, 7. November, 6 Uhr. Die Polizei gibt an, dass sich Anzeichen häufen, dass hier mehrere Täter am Werk gewesen waren.

Sollte es weitere Bürger geben, die Opfer des Vandalismus geworden sind, sollten sie sich bei der Polizei in Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0 melden. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen