10:18 Uhr

Vergessene Pizza im Ofen - Feuerwehr rückt aus

Nachts um 3 Uhr schrillt der Rauchmelder in einer Wohnung in Rain. Als die Feuerwehr kommt, findet sie den Bewohner schlafend auf der Couch.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 3.30 Uhr, hat eine im Ofen vergessene Pizza einen Rettungseinsatz der Feuerwehr in Rain am Lech (Donau-Ries)notwendig gemacht. Der Alarm eines Rauchmelders schreckte in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Frau aus ihrem Bett. Sie wählte den Notruf.

Rain: Feuerwehreinsatz wegen vergessener Pizza

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, ergaben sich Hinweise darauf, dass sich in der Wohnung, aus der der Rauchmelder zu hören war, wohl noch eine Person befindet. Während die FFW Rain gerade dabei war die Wohnungstüre zu öffnen, konnte für die Wohnung ein Zweitschlüssel ausfindig gemacht werden.

Dort lag letztendlich ein junger Mann im Tiefschlaf auf dem Sofa. Im angeschalteten Backofen befand sich eine Pizza, die von ihm vergessen wurde und für eine derart starke Rauchentwicklung sorgte. Das hatte den Rauchmelder ausgelöst. Der Mann blieb unverletzt, es entstand kein Schaden. Die FFW Rain kümmerte sich anschließend noch um die Beseitigung des Rauchs, heißt es im Pressebericht der Polizei Rain. (dz)

Themen folgen