17.02.2020

Verkaufsoffene Sonntage locken die Massen: Termine für 2020 stehen

Plus An Jahrmärkten halten sich laut neuesten Zählungen in der Stadt sechsmal so viele Menschen auf wie an normalen Sonntagen. Öffnungen haben aber auch Kritiker.

Von Helmut Bissinger

Die großen Jahrmärkte in Donauwörth sind sogenannte Frequenz-Bringer. Wer daran bislang zweifelte, wird von den Zahlen überrascht sein, die aus Befragungen im vergangenen Jahr stammen. Vereinfacht ausgedrückt: An den verkaufsoffenen Markt-Sonntagen halten sich in der Großen Kreisstadt sechsmal so viele Menschen auf als an normalen Sonntagen. Dass sonntags geöffnet und verkauft wird, ruft aber auch Kritiker auf den Plan.

Die Zahlen kamen bei der jüngsten Ratssitzung in Donauwörth auf den Tisch. Dabei ging es um die Verkaufssonntage in diesem Jahr. Der Handel kann demnach beim Ostereiermarkt am 22. März, beim Maimarkt am 10. Mai sowie beim Herbstmarkt am 11. Oktober die Pforten öffnen. Beim Ökomarkt im September gibt es keine verkaufsoffenen Läden. Kritik von Gewerkschaft und Kirche Von der Gewerkschaft Verdi hatte es im Vorfeld eine ablehnende Stellungnahme gegeben, der evangelische Dekan Johannes Heidecker hatte zudem auf die Sonntagsruhe für Familien verwiesen. Der Rat votierte dennoch geschlossen für die Verkaufsöffnung. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Beim Ostereiermarkt im vergangenen Jahr führte die Stadt eine stichprobenartige Passantenbefragung (200 Personen) durch. Damals gaben 67 Prozent an, die Stadt hauptsächlich wegen des Ostereiermarktes und der geschmückten Osterbrunnen zu besuchen. Der Ostereiermarkt sowie die Aktionen in der Sonnenstraße, so der Rückschluss, „ziehen mit 71 Prozent zusammen weit mehr Besucher an als die alleinige Sonntagsöffnung der Geschäfte (elf Prozent)“. 15.000 Gäste beim Maimarkt Beim Maimarkt wurden ebenfalls Passanten gefragt, warum sie in erster Linie in die Stadt kommen. Das Ergebnis: Mehr als 71 Prozent lockte das Aktionsprogramm von Markt, Bühne und Weinfest an. Schätzungen der Stadt waren in den letzten Jahren von rund 15.000 Besuchern am Maiwochenende ausgegangen. Die Prognose der Stadt: Maximal 25 Prozent der Innenstadtbesucher tätigen Einkäufe, dies entspreche einer Zahl von 2300 Kunden im Gegensatz zur höheren Besucherzahl der Märkte. Auch diesmal werden, so die Prognose, ähnliche Besucherströme erwartet. Auch Herbstmarkt hat Sogwirkung Eine Sogwirkung hat zunehmend offensichtlich auch der Herbstmarkt, der noch mit anderen Märkten wie einem Regionalmarkt oder einem ungarischen Markt gekoppelt ist. An diesem Wochenende haben außerdem die Museen der Stadt geöffnet – und der Kiwanis-Club organisiert sein Oktoberfest mit Bierzeltbetrieb und Vergnügungspark. Beim letztjährigen Ostereiermarkt zählten Helfer der Stadt an den Eingängen sowie in der Hindenburgstraße die Besucher und Passanten. Zwischen 13 und 17 Uhr besuchten demnach 6030 Personen den Ostereiermarkt. Im gleichen Zeitraum wurden an der Hindenburgstaße 5088 Menschen gezählt. An einem üblichen Samstag passieren die Messstelle am Rieder Tor zwischen 13 und 16 Uhr (gemessen am 2. September 2017) 700 Personen, sonntags 4270 Menschen.

