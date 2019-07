Verzögern Schwalben das Großprojekt Schulzentrum?

Plus Der Abbruch und Neubau des Schulzentrums in Rain steht bevor. Jetzt wurde bekannt, dass am alten Gebäude Schwabens größte Schwalbenkolonie nistet. Was das heißt

Wer Schwalben unter dem Dach hat, der müsste eigentlich ein glücklicher Mensch sein. Im Volksmund heißt es, Schwalben sollen den Höfen, unter deren Dächern sie ihre Nester bauen, allerlei Gutes bringen. Durch ihre Anwesenheit würden, daran erinnert Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV), sogar Blitz, Hagel, Sturm und anderes Unheil abgewehrt. In Rain allerdings freuen sich die Verantwortlichen des Mammutprojektes „Neubau des Schulzentrums“ gar nicht über die galanten Federtiere. Die könnten die Abirssarbeiten der alten Gebäude gar um Monate verzögern. Gestern beschäftigte sich der Bauausschuss des Landkreises eigens mit dem Thema.

Hörbar zerknirscht referierte Joachim Aurnhammer vom Landratsamt Donau-Ries im Sitzungssaal des Landratsamtes in Donauwörth über die ein wenig angespannte Lage in der Nachbarstadt aufgrund der Vögel. Die haben am Gemäuer des Schulzentrums eine ziemlich ansehnliche Kolonie gegründet. Nach Angaben der regierung von Schwaben handelt es sich um die größte in Schwaben – und eine der größten in Bayern, wie Landrat Stefan Rößle anfügte. 146 Paare Mehlschwalben nisten an den alten Gebäuden. Hinzu kommen 18 Paare Rauchschwalben sowie drei Paare Mauersegler. Wie Aurnhammer erläuterte ist die bloße Zahl „bayernweit von großer Bedeutung“.

Erhebliche Problematik

Es handle sich bei den nistenden Tieren nun keineswegs um eine bloße Randnotiz, deren Problematik mit unbürokratischen Mitteln – Vergrämung oder Entferung der Nester – beizukommen wäre. Aurnhammer erklärte den anwesenden Kreisräten: „Es ist absolut ein Thema, das uns bei der Baumaßnahme trifft.“

Doch wie geht es nun weiter? Klar sei, dass in Absprache mit der Höheren Naturschutzbehörde des Landkreises Ersatzquartiere geschaffen werden müssten. Dies kann teilweise über Nisthilfen an Bestandgebäuden geschehen, beispielsweise an der Turnhalle.

Des Weiteren gäbe es die Möglichkeit sogenannter „Schwalbenhotels“. Diese ähneln den etwas bekannteren Taubenhäusern, die auf Pfählen aufgebaut sind. Ferner wären künstliche Nester an der Fassade eine Option.

Die Situation erschwert die weitere Planung nicht unwesentlich. Anfang Juli forderte die Höhere Naturschutzbehörde ein artenschutzrechtliches Gutachten. Und damit nicht genug: Es muss eine „bauökologische Betreuung“ der Nisthilfen während der Bauzeit erfolgen. Will heißen: Die neuen Quartiere müssen von den Vögeln auch angenommen werden.

Das artenschutzrechtliche Gutachten wird nach Angaben des Landratsamtes derzeit erstellt und voraussichtlich im September bei der Regierung von Schwaben in Augsburg eingereicht.

Es herrscht Zeitdruck

Nicht zuletzt herrscht Zeitdruck bei dem Rainer 55-Millionen-Projekt: Die im Gutachten dann enthaltenen baulichen Maßnahmen müssen vor Beginn der Abbruchmaßnahmen am 1. Februar kommenden Jahres umgesetzt sein. Dabei könne, wie Aurnhammer weiter erklärte, allerdings eben nicht ausgeschlossen werden, dass die Schwalben im Frühjahr ihre bis dato vorhandenen Nester wieder besetzen wollen, oder am Bestandgebäude neue Nester bauen wollen. Sollte das der Fall sein, bestehe für die Abbrucharbeiten das Risiko einer Unterbrechung – sprich: der Zeitplan könnte sich um einige Wochen oder gar Monate verzögern. Aurnhammer: „Es könnte sein, dass wir mit unseren Baggern vor besetzten Mauern stehen.“ Deswegen setzt man nun im Landratsamt auf einen möglichst raschen Abbruch. Doch auch der braucht Zeit, unter einer Dauer von drei bis Monaten wäre er kaum machbar, so Aurnhammer.

Kreisrätin Ursula Straka (SPD) erinnerte zum Abschluss der Sitzung daran, dass es wünschenswert wäre, wenn bei Menschen, etwa beim sozialen Wohnungsbau, ähnliche Maßstäbe bestünden wie bei den Schwalben. Auch bei den Menschen sollte verstrkt geprüft werden, ob Quartiere annehmbar sind.