00:34 Uhr

Viel geboten für die Kinder in Tapfheim

Anmeldung für Ferienprogramm startet jetzt

Mittlerweile startet in der Gemeinde Tapfheim bereits zum 28. Mal das Ferienprogramm. Es sind heuer 28 Veranstaltungen im Angebot, sodass genügend Auswahl vorhanden sein sollte.

Wie seit Jahren praktiziert, wird auch dieses Jahr ausschließlich das bewährte Online-Anmeldeverfahren angewendet. Vom 25. Juni bis 10. Juli können sich die einheimischen Interessenten anmelden. Nach der automatisierten Platzvergabe durch Losverfahren des Systems sind noch An- und Nachmeldungen auswärtiger Kinder oder Ferienkinder vom 12. Juli bis zum 18. Juli möglich. Anschließend wird das Anmeldeverfahren beendet. Wer welche Plätze bekommt, wird per E-Mail benachrichtigt. Die Gebühren werden per Lastschriftverfahren eingezogen.

Anmeldungen sind direkt via Internet möglich unter www.unser-ferienprogramm.de/tapfheim. Um sich anzumelden, ist es erforderlich, sich im System zu registrieren. Da aus datenschutzrechtlichen Gründen alle bisherigen Daten gelöscht werden mussten, ist eine komplette Neuregistrierung erforderlich. Dies geschieht unter dem Punkt „Anmeldung“. Anmelden können sich nur die Eltern. Dabei sind alle Punkte auszufüllen, inklusive der Kontoverbindung und – ganz wichtig – die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Bürgermeister Karl Malz und das Ferienprogrammteam wünschen allen Kindern viel Spaß bei ihren ausgesuchten Programmpunkten und bedanken sich bereits im Voraus recht herzlich bei allen Veranstaltern für ihr erneutes Engagement und ihren Einsatz während der Sommerferien. (pm)

