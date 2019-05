00:34 Uhr

Viele große Aufgaben bewältigt

Daitinger Kirchenpfleger Gebhard Häckel geht nach 36 Jahren in den „Ruhestand“

Der Daitinger Kirchenpfleger Gebhard Häckel hat sich nach 36 Jahren als Kirchenpfleger in den „Ruhestand“ verabschiedet. Häckel hatte während seiner Amtszeit viele Maßnahmen zu organisieren und durchzuführen.

Eine der wichtigsten und größten war 1984 die Renovierung des Glockenstuhls, der mittlerweile aus einem Eisengerüst besteht und über ein entsprechendes Programm, aber auch manuell über Elektrik angesteuert werden kann. Die Auflösung des Friedhofs um die Kirche wurde 1987 vorgenommen. Darauf folgte die große Kirchenrenovierung innen und außen von 1991 bis 1993. Im Anschluss an die Kirchenrenovierung wurden die Friedhofs- und die Pfarrhofmauer saniert. Der Pfarrhof wurde in mehreren Teilabschnitten renoviert (1998, 2012 und 2014). Gebhard Häckel initiierte 2002 die Restauration des Heiligen Grabes in Daiting. Weiter ging es mit dem Einbau einer neuen Kirchenorgel (2007). An der Sakristei musste 2010 ein Fenster erneuert werden, und schließlich wurden die Eingangstür der Kirche sowie das Tor zum Pfarrhof renoviert (2013, 2015).

Neben diesen umfangreichen (Bau-)Maßnahmen organisierte Gebhard Häckel auch verschiedene Pfarrfeste und hohe Kirchenfeste, wie zum Beispiel die 300-jährige Feier der Skapulierbruderschaft. Auch gab es immer wieder kleinere Treffen und Helferfeste für die ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Häckel führte in seiner Amtszeit das mittlerweile traditionelle Weihnachtskonzert und die Bergmesse ein. Mit fünf Pfarrern arbeitete der Kirchenpfleger erfolgreich zusammen: bis 1998 mit Pater Berchtenbreiter, danach mit Pfarrer Paul Schwitalla, der 2012 plötzlich starb, danach mit den Pfarrern de Lima und Jaby und zuletzt mit Pfarrer Rauch.

In den vergangenen Jahren hatte Gebhard Häckel es noch mit großen Umbrüchen insbesondere mit der Neuordnung der Pfarreien hin zur Pfarreiengemeinschaft zu tun. Zudem wurde auch die Verwaltungskonzentration für das Bürowesen eingeführt.

Häckel wurde im Rahmen eines Gottesdienstes und einer anschließenden Feier verabschiedet. Das langjährige Engagement des Daitingers würdigten Pfarrer Wolfgang Rauch und der neue Kirchenpfleger Walter Jung. (dz)

