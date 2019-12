18.12.2019

Vier Jahrzehnte bei Sigel

Mertinger Unternehmen dankt für langjährige Treue

Die Firma Sigel in Mertingen hat zahlreiche Mitarbeiter, die dem Unternehmen über viele Jahre die Treue gehalten haben, im Rahmen einer Feier im Blumenhotel in Rain geehrt.

„Letztlich sind es die Mitarbeiter mit ihren Einstellungen und Werten, die den Erfolg eines Unternehmens ausmachen. Nicht umsonst sprechen wir bei Sigel vom Mensch im Mittelpunkt“, betonte Daniel Petrasch, Leiter Vertrieb, Finanzen und Personal, in seiner Laudatio. Im Unternehmen sei es schon viele Jahre Tradition, langjährige und verdiente Mitarbeiter für ihre Treue und Loyalität zum Unternehmen zu würdigen. So wurden auch dieses Jahr mehrere Jubilare in das Blumenhotel in Rain eingeladen. Dabei wurden sechs Mitarbeiter für zehn Jahre, drei Mitarbeiter für 25 Jahre und ebenfalls sechs Mitarbeiter für 40 Jahre bei Sigel ausgezeichnet. Zusammen sind das 375 Dienstjahre im Unternehmen. Außerdem wurden zwei Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in dem Unternehmen, das hochwertige Papierprodukte vertreibt, liegt aktuell bei 19 Jahren. „Solch eine hohe Loyalität spricht für unsere Unternehmenskultur“, sagt Geschäftsführer Dr. Joachim Roth. In dieser langen Zeit haben alle Mitarbeiter einen wichtigen und bedeutenden Beitrag zur erfolgreichen Unternehmensentwicklung geleistet. Daniel Petrasch fügte weiter an: „Die Partnerschaft und der gemeinsame Weg über so viele Jahre sprechen für eine gut funktionierende Zusammenarbeit. Dafür gilt unser aufrichtigster Dank.“ (dz)

Themen folgen