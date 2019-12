vor 34 Min.

Vier zentrale Botschaften für die Wahl

Aktive Liste/Junge Bürger präsentiert Kandidaten und nominiert einstimmig Stefan Rößle

Die Aktive Liste/Junge Bürger Donau-Ries (AL/JB) hat ihre Liste für die Kreistagswahl aufgestellt – und bei dieser Gelegenheit ein klares Bekenntnis zu Landrat Stefan Rößle abgegeben. Die Gruppierung nominierte diesen mit 100 Prozent der Stimmen auch als Kandidat der AL/JB. Deren Vorsitzender Konrad Müller ( Monheim) sagte: „Wir sind motiviert, tatkräftig und entschlossen und gehen mit einer sehr guten und breit aufgestellten Liste in den Wahlkampf.“

Als Spitzenkandidat führt Martin Drexler die Liste an. Der Wemdinger Bürgermeister skizzierte die vier zentralen Botschaften, mit denen die Gruppierung bei den Wählern punkten möchte: „Die medizinische Versorgung muss im ganzen Landkreis flächendeckend sichergestellt werden.

Der Landkreis muss junge Ärzte durch Förderung und Anreize dazu bewegen, sich bei uns im Landkreis niederzulassen“, forderte Drexler. Ein deutliches Bekenntnis gab er auch für Landwirtschaft ab: „Unsere Landwirte leisten Hervorragendes für unsere Heimat, denn sie ernähren uns nicht nur, sondern pflegen, gestalten und erhalten die Natur. Wir stehen zu unseren Landwirten und vertrauen Ihnen.“

Die AL/JB möchte auch eine bürgernahe Kreisverwaltung: „Das Landratsamt muss sich an den Bedürfnissen und Problemen der Bürger orientieren. Sie sind die Kunden der Verwaltung. Schnellere Genehmigungsverfahren sollen dabei die Regel sein.“

Als viertes Themenfeld hat die Liste die Digitalisierung ausgemacht, damit der Landkreis insgesamt weiterhin erfolgreich bleibt. Drexler dazu: „Weil wir keine Autobahn haben, dann brauchen wir wenigstens Datenautobahnen.“ Mit einer hervorragend ausgebauten Dateninfrastruktur könnte man die Wirtschaft fördern und Arbeitsplätze sichern.

Vorsitzender Müller dankte Stefan Rößle für seine Arbeit als Landrat. Rößle habe „den ganzen Landkreis im Blick“ und habe diesen für die junge Generation schuldenfrei gemacht. Auch die AL/JB stehe hinter diesem Kurs, denn das Motto laute: „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“

Rößle dankte für das große Vertrauen und ging auf die gute finanzielle und wirtschaftliche Situation des Landkreises ein. Der Landrat blickte aber auch in die Zukunft und ging auf die Themen ein, die er künftig weiter vorantreiben möchte. Er dankte der AL/JB für die immer sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit im Kreistag und er möchte auch in Zukunft diese Zusammenarbeit mit der CSU und AL/JB Fraktion fortführen.

Die 60 Kandidaten für den Kreistag (plus acht Ersatzkandidaten) stellten sich einzeln vor. Die Bewerber kämen aus der Mitte der Gesellschaft und seien in vielen verschiedenen Vereinen ehrenamtlich tätig, erklärte Müller: „Wir wissen, was die Bürger bewegt.“ Auch die Kreistagsliste wurde einstimmig angenommen. (pm)

