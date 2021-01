vor 49 Min.

Virus: Weitere Todesfälle in Seniorenheimen

Inzidenzwert im Kreis sinkt aber auf 127,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries sinkt weiter. Am Mittwoch lag der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 127,8. Allerdings gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen, wie das Landratsamt mitteilt. Die Betroffenen waren 84 und 90 Jahre alt und litten an erheblichen Grunderkrankungen. Sie lebten in den Seniorenheimen Donauwörth ( BRK) beziehungsweise Monheim. Die Anzahl der gestorbenen bestätigten Indexfälle steigt damit auf 106.

Insgesamt wurden in der Region seit Ausbruch der Pandemie – Stand Mittwoch, 10.30 Uhr – 3358 Personen positiv auf Covid-19 getestet. Hiervon gelten 2814 wieder als genesen. In der Folge gibt es 438 aktuell Infizierte, sogenannte Indexfälle.

FFP2-Masken für Bedürftige sind eingetroffen

Die angekündigte Lieferung von FFP2-Masken durch das bayerische Gesundheitsministerium ist nun am Landratsamt eingetroffen. Ab sofort werden insgesamt 9700 FFP2-Masken an Bedürftige per Post verschickt. Der Versand erfolge automatisch an jede Person, die von der Kreisbehörde die sogenannte „Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung“ oder Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch bezieht. Im Briefumschlag ist neben den Masken auch ein Hinweisblatt zur Handhabung enthalten. Für pflegende Angehörige wurden insgesamt 10.230 FFP2-Masken zur Verfügung gestellt. Diese werden nach einem festen Verteilungsschlüssel an die 44 Städte, Märkte und Gemeinden verteilt. Pflegende Angehörige können auf die Kommunen zukommen, die Verteilung der Masken selbst wird von diesen übernommen.

An den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen werden in dieser Woche – nach aktuellem Stand – insgesamt 1410 Impfdosen erwartet. Diese würden größtenteils für die Zweitimpfungen zurückgehalten, um den bereits geimpften Personen den vollen Schutz zu ermöglichen, so die Behörde. Ein kleiner Teil werde an Personen der ersten Prioritätsstufe in den Seniorenheimen ausgegeben.

Landrat Stefan Rößle bittet weiterhin um Geduld: „Sobald der Impfstoff in größeren Mengen eingeht, stehen wir bereit, um unsere beiden regionalen Impfzentren voll in Betrieb zu nehmen, und alle, die das möchten und in der Prioritätsstufe vorgesehen werden, auch schnellstmöglich zu impfen.“ (pm)

