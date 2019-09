vor 25 Min.

Vom Baum zum Bau

Ausstellung über Bauen mit Holz

Bis 11. Oktober bietet die Ausstellung „Vom Baum zum Bau: Bauen mit Holz in Bayerisch-Schwaben“ im Landratsamt Donau-Ries einen kompakten Überblick rund um die Möglichkeiten des modernen Holzbaus. Porträts von erfolgreichen Beispielen finden sich dort ebenso wie ausführliche Informationen zur Gebäudemodernisierung mit Holzfassaden-Elementen und zur Behandlung von Holzoberflächen.

Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen ist das aktuelle Trendthema. Ein Blick auf die Klimadaten zeigt, warum: 40 Prozent des Energieverbrauchs verursacht die Baubranche. Für jeden Bundesbürger werden pro Jahr 490 Tonnen mineralische Baustoffe verbraucht, so Erwin Taglieber, Kreisrat und Geschäftsführer der Taglieber Holzbau GmbH.

Warum ist Bauen mit Holz besonders für Schwaben ein so interessantes Thema? Rund ein Drittel des Regierungsbezirks Schwaben ist mit Wald bedeckt. Die hiesigen Wälder gehören zu den vorratsreichsten und umsatzstärksten Wäldern Mitteleuropas. Und jedes Jahr wächst Holz für etwa 100000 Einfamilienhäuser neu hinzu, erläuterte Forstexperte Hubert Messmer von der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwaben.

Der immense Holzvorrat hat dazu geführt, dass in Schwaben zahlreiche Betriebe aus der Wertschöpfungskette Forst und Holz angesiedelt sind. Oft wenig bekannt, weil die einzelnen Betriebe oft eher klein sind: Die Holzwirtschaft ist in Schwaben in Bezug auf die Beschäftigung ebenso bedeutend wie die Automobilindustrie.

Die Ausstellung Bauen mit Holz wird vom Netzwerk Holzbau im Wirtschaftsraum Augsburg organisiert und ist noch bis zum 11. Oktober im Landratsamt zu sehen. Weitere Informationen unter www.netzwerkholzbau.de

