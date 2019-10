vor 6 Min.

Von Frauen in den Wahnsinn getrieben

Der Theaterverein Altisheim-Leitheim spielt einen deftigen Schwank

„Damenbesuch unerwünscht“ heißt es heuer bei den Aufführungen des Theatervereins Altisheim-Leitheim, wenn ein alleinstehender Pensionist von Frauen in den Wahnsinn getrieben wird. Premiere des Stücks mit diesem Titel ist am 15. November. Das heißt, dass die Proben so langsam dem Ende entgegengehen. Zwei bis dreimal pro Woche werden verschiedene Szenen oder Akte geprobt, die Generalprobe steht bald vor der Tür und die Vorbereitungen im Hintergrund laufen bereits auf Hochtouren.

Zusammenfassend gesagt, es ist alles vorbereitet für eine neue erfolgreiche Spielsaison, in der die Altisheimer Gruppe wie immer versuchen wird, ihr Publikum aufs Beste zu unterhalten und für einen schönen, spannenden und humorvollen Abend zu sorgen. Kurz zum Inhalt: Was tun, wenn man plötzlich das Haus voll ungebetener Gäste hat?

Mit diesem Problem sieht sich der kürzlich verwitwete Florian Haimerl an seinem Geburtstag konfrontiert. Da platzt nicht nur seine unliebsame Verwandtschaft unangemeldet ins Haus, sondern auch sein Kurschatten aus Köln. Alle Geburtstagsgratulantinnen haben es auf ihn abgesehen und verwandeln binnen Kurzem das Haimerl-Heim in ein Tollhaus. Und dies geht auch nicht ganz ohne lautstarke Streitereien vonstatten …

Kann Florian diese lästigen Weiber überhaupt wieder loswerden? In diesem drastischen, altbayerisch gestimmten Schwank geht es hoch her. Der „Konflikt“ und wie er gelöst wird, bietet für Vollblutkomödianten saftige Rollen – und ganz besonders den Komödiantinnen. Die Aufführungen finden statt im Landgasthof Grünenwald in Altisheim.

Die Platzreservierungen übernimmt in gewohnter Weise Michael Förg unter der Telefonnummer 0906/2960307 ab 17 Uhr oder unter der E-Mail-Adresse: die-foergs@t-online.de. (ms)

Die Aufführungstermine wurden auf die Wochenenden 15./16. und 22./23. sowie 29./30. November jeweils Freitag und Samstag um 19.30 Uhr festgelegt, außerdem wird sich heuer auch wieder am Sonntag 24. November um 17 Uhr der Vorhang für das Publikum heben.

