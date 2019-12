vor 57 Min.

Von Verlusten und Vorbildern

Die Referenten des Stadtrats in Wemding ziehen Bilanz. Dabei geht es um ein Minus im Forst, um Erfolge für Mensch und Natur, aber auch um Gewalt an Frauen

Von Wolfgang Widemann

Viele Jahre ließen sich mit dem über 900 Hektar großen Stadt- und Hospitalwald in Wemding ordentliche Gewinne erwirtschaften. Das hat sich in Zeiten, in denen Stürme, Trockenheit, Schädlinge und Krankheiten den Bäumen verstärkt zusetzen, geändert. 2019 bahnt sich ein deutlicher Verlust an. Der betrug Stand Anfang Dezember fast 130000 Euro. Das teilte Forstreferent Dietmar Dahlke im Stadtrat mit.

In der letzten Sitzung des Jahres lieferten die Referenten des Gremiums ihre Berichte ab. Dahlke schilderte, dass das Eschentriebsterben immer weiter um sich greife: „Auch etwa 25 Jahre alte Jungbestände sterben flächig ab.“ In diesem Jahr seien bei den Eschen schon über 300 Festmeter Schadholz angefallen. Hingegen habe sich das sogenannte Käferholz dank des Wetters und einer konsequenten Pflege halbiert.

Ökologiereferent Richard Graf berichtete über eine Reihe von Aktionen für die Umwelt. Ein paar Beispiele: Die Stadtverwaltung gab an über 60 Grundstückseigentümer Samen für Blühflächen aus. Davon seien rund 3000 Quadratmeter neu angelegt worden. An der Harburger Straße und am Stadelmüllerweg seien bei der Krötenwanderung folgende Amphibien eingesammelt und sicher über die Fahrbahn gebracht worden: 828 Erdkröten, 19 Teichmolche, vier Wasserfrösche, ein Grasfrosch, ein Kammmolch und eine Gelbbauchunke. In die sechs neu angelegten Tümpel im hinteren Schwalberholz seien etwa 200 Kröten eingesetzt worden.

Sozialreferentin Heidi Vogel berichtete unter anderem über das Projekt der Hospitalstiftung am Ludwigsgraben. Der Bau der zwölf Sozialwohnungen schreite planmäßig voran. Es lägen über 80 Anfragen vor. Die Wohnungen könnten wohl 2020 bezogen werden. Dringend notwendig sei der Ausbau der ambulanten Pflege. Die Stadt unterstütze das geplante Projekt der Caritas. Die Resonanz auf die Premiere des Pflegeempfangs in diesem Jahr sei groß gewesen. Neuestes Projekt des Seniorenreferats sei eine „Notfallmappe“ für Bürger.

Sportreferent Dieter Langer dankte allen Bewohnern, die sich ehrenamtlich „für die Sache des Sports eingesetzt haben“. Die Anlagen der Stadt stünden gut da. Langer ging kurz auf die Erfolge der Fußballer und der Judoka ein, ließ den Sportempfang der Kommune Revue passieren und freute sich über den Zuspruch beim Stadtlauf: „Das war eine tolle Werbung für unsere Stadt.“

Ortsteilreferent Karl Strauß beleuchtete die Ereignisse in Amerbach. Dabei ging er unter anderem auf die Erneuerung einiger Straßen und Wege sowie auf das neue Baugebiet „Kreuter Berg II“ ein. Vier Familien seien inzwischen in ihre Häuser eingezogen, zwei weitere Gebäude seien errichtet und mehrere Bauplätze verkauft worden. Die Dorferneuerung sei vorangebracht worden. Nach der Auftaktveranstaltung hätten vier Versammlungen stattgefunden. Dabei seien die Vorschläge der Anlieger aufgenommen worden. Nun warte man auf die Planungen. Strauß dankte für das „hervorragende Miteinander“.

Jugendreferent Franz Lachner ging auf das 40. Ferienprogramm der Stadt ein. Fast 50 Veranstaltungen seien im Angebot gewesen. Die Kinder (852 Anmeldungen) hätten es mit ihrer Begeisterung gedankt. Kürzlich habe eine Jugendarbeiterin in Wemding ihre Arbeit aufgenommen. Zwar seien vor Ort keine gewalttätigen Übergriffe bekannt, jedoch bilde Wemding keine Insel der Seeligen. Insgesamt wünschte sich Lachner „Erfolg in einer Gesellschaft voller Vorbilder“.

Kulturreferent Josef Barta blickte auf ein „ereignisreiches Jahr“ zurück. Im Mittelpunkt stand das historische Fest „Löwen, Gunst und Gulden“. Barta dankte den vielen Helfern. Es gab aber noch viele andere Aktivitäten. Das Theater auf dem Marktplatz sei gut angekommen und soll 2020 fortgesetzt werden. Die Stadtbücherei habe auf ein elektronisches Ausleihsystem umgestellt, was viel Arbeit bedeutet habe. Insgesamt betrachtet, merkte Barta bezüglich seiner Arbeit an: „Heuer war der Aufwand schon etwas grenzwertig.“ Dennoch habe es ihm viel Freude bereitet.

Bau- und Wirtschaftsreferent Hans-Ludwig Held erinnerte an den Bau der Westtangente: „Die Straße wird immer besser angenommen.“ Auch die Bauarbeiten in der Zechstraße seien abgeschlossen worden: „Ich glaube, die Anlieger können mit der neuen Straße sehr zufrieden sein.“ Bei den Planungen für das neue Feuerwehrhaus in Wemding sei man einen großen Schritt vorangekommen. Im Bereich neben dem städtischen Bauhof soll auch eine zentrale Hackschnitzelheizung für das Feuerwehrhaus und die Kindertagesstätte St. Marien entstehen. Die geplante Generalsanierung und Erweiterung der Stätte habe ebenfalls Priorität. „Wemding kommt voran“, lautete das Fazit von Held. Der appellierte, die Kommune müsse die Einzelhändler in der Stadt auch in den nächsten Jahren unterstützen, damit die Altstadt am Leben erhalten werden könne.

Den Bericht der verhinderten Frauenreferentin Carina Roßkopf trug Diana Waimann vor. Das Jahr 2019 sei durchaus „turbulent“ verlaufen. Die Referentin begleitete mehrere Frauen zur Schwangerenberatung und zu Gesprächen mit den Arbeitgebern. Gewalt in der Partnerschaft sei leider auch in Wemding ein Thema. In drei Fällen habe auch die Polizei eingeschaltet werden müssen. 2020 möchte die Referentin wieder einen Selbstverteidigungskurs für Frauen organisieren und ein Faltblatt über „starke Frauen in Wemding“ herausbringen.

Bürgermeister Martin Drexler dankte ausdrücklich für das „kollegiale Verhältnis“ im Stadtrat. Drexlers Stellvertreter Johann Roßkopf lobte den Rathauschef und die Verwaltung. Der Dienstleistungsgedanke sei sehr ausgeprägt.

