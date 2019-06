00:32 Uhr

Von wegen Wonnemonat

Die niedrigen Temperaturen im Mai in der Region werden auf dieser Grafik deutlich. Es gab sogar Frost.

Der Mai war in der Region so richtig kalt

„Als Wonnemonat konnte man den Mai 2019 nicht bezeichnen, zeigte er sich doch deutlich zu kalt und auch nicht übermäßig sonnig.“ Dieses Fazit zieht Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Riedlingen.

Der Start in den Mai gestaltete sich bei Sonnenschein und milden Temperaturen überaus freundlich. Zwei Tiefdruckgebiete sorgten allerdings dafür, dass am 2. Mai gegen Abend Regen einsetzte und an den Tagen danach ein erheblicher Temperaturrückgang mit niedrigen einstelligen Werten überraschte: „Auch vor Frost blieben wir nicht verschont, das Wetter mutete winterlich an.“

Die Eisheiligen, die normal zwischen dem 11. und 15. Mai auftreten, waren heuer ihrer Zeit deutlich voraus. Sank doch die Durchschnittstemperatur am 5. Mai auf nur noch 4,5 Grad, und am 6. und 7. Mai trat Nachtfrost mit bis zu minus 0,9 Grad auf, „was wir zuletzt 2011 erlebten“.

Erst ab dem 9. Mai bewegte sich die Temperatur zögerlich nach oben, um am 11. Mai sogar 18 Grad zu erreichen. „Am 17. Mai hatten die Eisheiligen endlich ihren Spuk beendet, und die Temperatur erreichte erstmals 21 Grad“, schildert Neudeck.

Dennoch habe die erste Monatshälfte nicht gerade als Frühlingsmonat bezeichnet werden können, lag doch der Durchschnittswert bis zum 15. Mai stolze 5,4 Grad unter dem Normalwert. Doch auch der Gesamtmonat war Neudeck zufolge sehr kühl: „Nur in den Jahren 1987 und 1991 lag der Monatsgesamtschnitt noch niedriger.“

Trotzdem wurde an der Messstation in Riedlingen bei den Gewittern das Niederschlagssoll genau erreicht. Obwohl der Monat bis zum 19. Mai mit nur 26 Prozent des üblichen Niederschlags erneut sehr trocken war, änderte sich dies schlagartig, als am 20. und 21. Mai eine Gesamtmenge von 52 Litern pro Quadratmeter fiel.

„Die Tage nach dem 21. Mai schufen dann mit Temperaturen bis 25 Grad einen gewissen Ausgleich“, so Neudeck, doch bereits am 28. Mai war erneut ein herber Rückschlag zu verzeichnen. Erst zum Monatsende bahnten sich leicht sommerliche Werte an.

Die Zahl der Sonnenstunden war für den Mai unbefriedigend: „Nur drei Tage mit zehn Stunden Sonne oder mehr ließen keine Begeisterung aufkommen. So lagen wir dann mit 153 Stunden merklich unter dem üblichen Wert von 160 Stunden.“ (wene)

