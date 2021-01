vor 17 Min.

Wann ist ein Kaminkehrer Glücksbringer? Und wem steigt er aufs Dach?

Kaminkehrermeister Erwin Kastenmayer kümmert sich um Heizungen, Öfen und Kamine im Haus. Wenn Menschen ihm begegnen, dann herrscht manchmal Freude, aber manchmal auch Skepsis. Denn bisweilen stehen auch Reparaturen an.

Bezirkskaminkehrermeister Erwin Kastenmayer aus Tapfheim erklärt, warum Kaminkehrer bei manchen willkommen sind und andere ein mulmiges Gefühl haben. Außerdem geht es um die Neuerungen 2021.

Von Helmut Bissinger

Kaminkehrer gelten – gerade jetzt rund um den Start in ein neues Jahr – eigentlich als Glücksbringer. Inzwischen sind sie aber auch oft Überbringer einer schlechten Nachricht, wenn zum Beispiel eine Heizung ausgetauscht werden muss. Und das kann bekanntlich teuer werden. Welche Rolle überwiegt in Ihrem beruflichen Alltag, Herr Kastenmayer?

Kastenmayer: Wir Kaminkehrer sind beides. Mal sind wir willkommen und die Leute freuen sich, wenn sie uns auf der Straße begegnen. Andererseits hat so mancher ein mulmiges Gefühl, wenn wir zur Kontrolle kommen, und hofft, dass er seinen Ofen weiterhin beheizen darf. Manche machen richtig Ärger und glauben, sie tun uns einen Gefallen, wenn sie uns reinlassen. Dabei sind die Verbraucher ja verpflichtet, sich – wie beim TÜV beim Auto – um die Reinigung des Kamins zu kümmern. Nur dass wir, anders als der TÜV, automatisch kommen und sich der Verbraucher gar nicht darum kümmern muss.

Wann steigen Sie und Ihre Kollegen den Leuten im Wortsinn aufs Dach?

Kastenmayer: Wenn das Dach nicht höher als fünf Meter ist und sich der Kamin nicht anders reinigen lässt. Meistens gibt es aber ein Kamintürchen im Keller und eines im Dachboden, dann reinigt man vom Dachboden aus den Kamin nach oben und unten und kehrt im Keller das zusammen, was man mit dem Besen gelöst hat. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es sogar möglich, den Kamin staubfrei nur vom Keller aus zu reinigen. Insgesamt kann man sagen: Es wird ruhiger auf dem Dach.

Und wann steigen Sie Ihren Kunden im übertragenen Sinne aufs Dach?

Kastenmayer: Immer dann, wenn es Mängel gibt. Dann steigen wir zwar niemandem aufs Dach, sondern weisen freundlich darauf hin, aber behoben werden müssen die Mängel natürlich schon. Aber das ist ja von uns nichts Böswilliges. Wir setzen nur die Vorgaben des Gesetzgebers um. Und die dienen wiederum nur der Sicherheit der Bewohner. Natürlich hat sich da viel verändert. Als ich angefangen habe, gab es vielleicht drei oder vier Verordnungen. Das ist nicht mit heute zu vergleichen, wo auch noch Europa ein Wörtchen mitredet.

Was gilt denn beispielsweise als Mangel?

Kastenmayer: Manchmal renovieren die Hausbesitzer, vergessen aber ihre Feuerstätte. Die Abstände zu brennbaren Bauteilen sind oft ein Problem, aber zum Beispiel auch Dunstabzugshauben. Die Menschen unterschätzen vielfach die Gefahren.

Kommen im neuen Jahr Neuerungen auf die Verbraucher zu?

Kastenmayer: Wir hatten in diesem Jahr schon einige Neuerungen. Feuerstätten, die zwischen 1985 und 1994 eingebaut wurden und nicht der Stufe 1 der Bundesimmissionsschutzverordnung entsprechen, müssen ausgetauscht werden. Davon betroffen sind Kaminöfen und Kachelofeneinsätze. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Vorgaben gerecht zu werden. Eigentlich ist die Frist bereits abgelaufen.

Kann man diese Heizungen nachrüsten?

Kastenmayer: Theoretisch kann man einen Partikelabscheider einbauen. Meistens ist es aber günstiger, einen neuen Heizeinsatz einzubauen.

Das Klimapaket der Bundesregierung hat viele Verbraucher verunsichert. Immer wieder heißt es, dass Ölheizungen künftig verboten werden und alle Heizungen, die älter sind als 30 Jahre, ausgetauscht werden müssen. Ist da was dran?

Kastenmayer: Nein, dass alle Heizungsanlagen nach 30 Jahren raus müssen, kann man so nicht sagen. Das gilt eigentlich nur für die Standardkessel und auch nur dann, wenn der Heizungsbesitzer nicht selbst mit im Haus wohnt. Angenommen, Sie wohnen schon mindestens seit 1. Februar 2002 in einem Einfamilienhaus, dessen Heizung jetzt älter wird als 30 Jahre, dann gibt es dafür Bestandsschutz. Erst wenn Sie das Haus verkaufen würden, müsste an der Heizung innerhalb der nächsten zwei Jahre etwas gemacht werden.

Und die Ölheizungen?

Kastenmayer: Die Ankündigung, dass Ölheizungen ab 2026 verboten werden sollen, bewegt ganz viele Leute – allein schon, weil in vielen Orten gar keine Gasleitung als Alternative da ist. Manche sind deshalb richtig panisch. Dabei dürfen nach wie vor auch Ölheizungen eingebaut werden. Sie müssen lediglich mit regenerativen Energiequellen wie etwa einer Solaranlage kombiniert werden.

Was war das Kurioseste, was Sie in Ihren schon über 40 Jahren als Kaminkehrer bislang aus einem Kamin geholt haben?

Kastenmayer: Es gibt immer mal Begebenheiten. Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich einmal ein Kamintürchen im Keller geöffnet habe und mir eine Katze entgegengesprungen ist. Das Tier muss vom Dach in den Kamin geklettert sein. Für die Katze und deren Besitzer war ich ein richtiger Glücksbringer.

Um noch einmal auf Ihre Rolle als Glücksbringer zurückzukommen: Haben Sie und Ihre Familie dank Ihnen besonders viel Glück?

Kastenmayer: Ich selbst bin von schweren Krankheiten verschont geblieben und ich weiß, den richtigen Beruf gewählt zu haben. Der Umgang mit Menschen macht nach wie vor großen Spaß. \u0009

Zur Person: Erwin Kastenmayer ist, wie es neuerdings heißt, Bevollmächtigter Bezirkskaminkehrermeister. Er wohnt in Tapfheim. Sein Wohnort gehört auch zu seinem Kehrbezirk, aber der größere Teil des Zuständigkeitsbereichs liegt im Landkreis Dillingen. Kastenmayer ist auch Obermeister der Kaminkehrer-Innung.

