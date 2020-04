vor 48 Min.

Was wird aus den abgesagten Filmfestspielen?

Wilfried Berner erzählt von neuen Plänen

Von Barbara Würmseher

Eigentlich könnte sich der Filmclub Rain jetzt, Anfang April, nach getaner Arbeit entspannt zurücklehnen und (erfolgreich) Bilanz ziehen. Denn wäre alles planmäßig verlaufen, lägen die Bayerischen Film- und Videofestspiele gerade hinter den Ausrichtern Wilfried Berner und seinem Team. Doch Corona hat auch diesem Ereignis – wie so vielen anderen – einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was wird nun aus dem Festival? Wilfried Berner gibt dazu Auskunft.

Wie groß ist die Enttäuschung des organisierenden Filmclubs über die momentane Absage?

Sicherlich waren wir enttäuscht. Wir hatten ja die Fahne für die Bayerischen Filmfestspiele in Dorfen bereits im vergangenen Jahr übernommen und waren somit ein Jahr lang bereits mit den Vorbereitungen beschäftigt. Wir waren in den sogenannten Startlöchern. Es war bereits die Leinwand im Pfarrsaal aufgehängt, die Technik in Landshut geholt. Nachdem die Plakate aufgehängt waren, kam die Absage vom Veranstalter dem LFVB (Landesverband Film und Video Bayer) Und wir als Ausrichter müssen uns daran halten. Aber wir sagen: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Wie wollen die Organisatoren weiter vorgehen? Gibt es Überlegungen für einen konkreten Nachholtermin?

Wir haben bereits Kontakt mit allen aufgenommen, die in dieses Projekt eingebunden sind. Es ist ein neuer Termin im Oktober geplant. Diesen werden wir frühzeitig bekannt geben, wenn alle Ausführenden mit an Bord sind. Und da ist ja auch noch dieses unberechenbare Coronavirus. Sollte der Nachholtermin auch platzen, wird es – denke ich – im Jahr 2020 keine Filmfestspiele geben. Wir werden sehen.

Was bedeutet die Verschiebung für den geplanten Ablauf beziehungsweise für die vorgesehenen Filmbeiträge, die sich für das Festival qualifiziert haben? Kann es zur Kollision mit dem nächstjährigen Landes-Festival kommen?

Da ja die Bayerischen Filmfestspiele ein besonderes Festival sind, das nur in Bayern stattfindet, ist die Wettbewerbsstruktur damit nicht betroffen. Es werden ja Beiträge jedes Jahr aus den Landeswettbewerben Ostbayern, Franken, und Südbayern ausgewählte. Diese haben dann das Privileg, einen kleinen oder den großen Löwen (gestiftet von Ministerpräsident Markus Söder) zu gewinnen.

Gibt es eine Alternative für Filmfreunde des nicht kommerziellen Films, die sich auf das Festival in Rain gefreut haben? Können sie im Internet Beiträge dieses Format anschauen?

Momentan kann ich die Filmfreunde nur auf Oktober vertrösten. Dann soll es am Tag vor den Festspielen auch die geplante „Nacht der Gewinner“ geben, in der bereits ausgezeichnete Filme laufen werden. Eine Filmliste der Beiträge der Bayerischen Filmfestspiele kann man auf der Webseite www.filmfestival-rain.de unter „BAF 2020 – Filmfolge“ lesen. Ich konnte mir bereits einige der Filme anschauen und bin sehr überrascht von deren Qualität. Wenn die Bayerischen Filmfestspiele im Oktober nicht stattfinden sollten, dann wird der Landesverband Film- und Video Bayern eine Lösung für die Vergabe der Löwen finden. Es wird dann nach Abklärung mit den Autoren auch eine Möglichkeit der Präsentation via YouTube geben. Aber bisher halten wir an diesem geplanten Termin im Oktober fest.

