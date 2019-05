25.05.2019

Wasserretter im Landkreis ziehen an einem Strang

Alle Ortsgruppen der DLRG und der Wasserwacht des Roten Kreuzes proben den Ernstfall am Donauhafen in Donauwörth.

Von Daniel Weigl

Man stelle sich folgendes Notfall-Szenario vor: Hochwasser in Donauwörth. Die Feuerwehr baut mit Sandsäcken entlang der Donau einen Damm, um die Stadt und ihre Einwohner zu schützen. Einer der Hilfskräfte stürzt in die Fluten. Nun sind die Einsatzkräfte der Wasserrettung im Landkreis Donau-Ries gefragt. Dazu zählen die Wasserwacht und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Eine schnelle Zusammenarbeit und gute Kommunikation sind jetzt angesagt.

Bei starker Strömung den Ernstfall simulieren

Am Samstag probten Mitglieder aller Ortsverbände des Landkreises gemeinsam am Donauhafen in Donauwörth genau für so einen Ernstfall. Ein Novum, schließlich habe es eine gemeinsame Übung in dieser Größenordnung noch nicht gegeben. 30 ausgebildete Wasserretter von den Wasserwachten in Donauwörth, Bäumenheim, Wemding und Rain und von den Ortsverbänden der DLRG in Nördlingen und Mönchsdeggingen wagten sich in das nur 13 Grad kalte Wasser. „Aufgrund der aktuellen Hochwasserlage war bis zum Schluss nicht klar, ob die Übung überhaupt stattfinden kann“, erklärt Michael Dinkelmeier, Pressesprecher der Kreiswasserwacht Nordschwaben.

Doch die Pegel sanken – und Manuel Brandt, Vorsitzender der Wasserwacht Donauwörth, war über den hohen Wasserstand der Donau sogar erfreut: „So können wir bei starker Strömung noch besser den Ernstfall simulieren.“ Auch Florian Dopfer aus Donauwörth machten die erschwerten Bedingungen nichts aus: „Es ist zwar ganz schön anstrengend, aber es macht auch umso mehr Spaß“, freut sich der 15-Jährige.

Auch das Abseilen von der Donau-Brücke wird geübt

Zunächst ließen sich alle Retter oberhalb der Donau ins Wasser treiben und übten das gezielte Schwimmen entgegen der Strömung. Anschließend wurden drei verschiedene Stationen aufgebaut, an denen folgende Szenarien durchgespielt wurden: Rettung einer im Wasser treibenden Person mit einem Wurfsack samt Rettungsleine, Überwinden eines Hindernisses – zum Beispiel eines treibenden Baumstammes – und schließlich das Abseilen von der Donaubrücke. Vor allem Letzteres erforderte den Mut einiger Teilnehmer, für die das eine Premiere war. Nicht so für Florian Dopfer, der als Hobbykletterer damit gar keine Probleme hatte. Dennoch nahm er einiges mit von diesem Übungstag. „Es ist toll zu sehen, wie es andere machen, da lernt einer vom anderen.“

Genau das sei auch das Ziel der gemeinsamen Großübung, erklärt Julian Faul von der DLRG Mönchsdeggingen. „Es gibt manche Dinge, da hat die DLRG mehr Erfahrung damit, bei anderen wiederum die Wasserwacht. Schlussendlich arbeiten wir aber bei Einsätzen eng zusammen.“ Manuel Brandt, der gemeinsam mit Julian Faul die Übung leitet, bringt es auf den Punkt: „Egal, ob DLRG oder Wasserwacht draufsteht. Wir haben ein gemeinsames Ziel und das lautet: Menschenleben retten.“ So sei es nur sinnvoll, gemeinsam den Ernstfall zu üben. Auf die Idee kamen die beiden bei der letztjährigen Hilfsaktion, das Schwimmbad Almarin in Mönchsdeggingen eine Woche lang zu eröffnen.

Nun sollen weitere gemeinsame Übungen folgen, schließlich muss man sich auch im Ernstfall aufeinander verlassen können. „Für das erste Mal lief es ganz gut“, zog Julian Faul eine positive Bilanz.

Hier die Bilder zur Übung:

32 Bilder Wasserrettung: Den Ernstfall in der Donau üben Bild: Daniel Weigl

Themen Folgen