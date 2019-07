vor 58 Min.

Weitere Ideen für die Donauwörther Reichsstraße

Seit Jahren ist die Donauwörther Hauptverkehrsstraße immer wieder in der Diskussion. Jetzt gibt es den Vorschlag einer Art Fußgängerzone. Was dahinter steckt

Von Thomas Hilgendorf

Dass sie dieser Tage eher verwaist ist, liegt auf der Hand und sollte keinen zur Panik verleiten. Wer mag bei Temperaturen, die knapp ober- oder unterhalb der 35-Grad-Marke liegen, schon freiwillig die Reichsstraße entlangschlendern? Doch es gibt neue Ideen, wie man die Donauwörther Hauptgeschäftsmeile auch bei hohen Außentemperaturen attraktiv machen könnte. Das Stichwort lautet hierbei, passend zum Hitzesommer: Stadtklima.

Was tut sich in der Reichsstraße? Seit Jahren sind die Frage als auch die Situation an sich bekannt: Einige – nicht alle – inhabergeführte Geschäfte sind den Filialen großer Modeunternehmen und anderer Ketten gewichen, andere halten sich stabil und wacker, viele Händler verlangen aber nach Veränderungen.

Neuerungen nicht schnell genug umgesetzt

Dem ein oder anderen in Politik und Wirtschaft gehen notwendige Neuerungen in der Straße nicht schnell genug voran. Buchhändler Nicolas Greno hat seinen Laden in der Straße. Er mahnt seit einigen Jahren an, dass größere Schritte getan werden müssten um mehr Kundschaft in die Donauwörther Innenstadt zu ziehen. Seine Stichworte: Begrünung und Verkehrsberuhigung. Der Autoverkehr liefe nach wie vor zu geballt und zu schnell durch die City. „Was wir brauchen ist Aufenthaltsqualität“, ist Greno überzeugt. Die Zeit der „zielgerichteten Einkäufe“ in den Innenstädten sei ein Stück weit vorbei. Die Menschen sollten sich auf ihre Zeit in der Stadt beim Flanieren freuen können – dann würde wesentlich mehr konsumiert werden. Eine Art Erlebnis müsste es sein.

Tanzhaus: Der Abriss wird wahrscheinlicher

Greno: Es muss eine Vision für Donauwörth geben

Und hierfür müsse es ein städtisches Konzept geben, eine „Vision“, wie Greno sagt. Mehr Platz für Außenbestuhlungen, liberalere Auflagen für die Händler, die genannte Bepflanzung und eine mindestens teilweise Beruhigung des Verkehrs. „Sonst schlägt irgendwann das Herz unserer Stadt nicht mehr – und man weiß, was mit dem Körper passiert, wenn das Herz aussetzt“, fasst der Buchhändler seine Sorgen zusammen. Stadtrat Albert Riedelsheimer nennt einen seiner Meinung nach aktuell äußerst wichtigen Begriff, um die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu verbessern: „Stadtklima“. Er ist eigentlich wortwörtlich zu verstehen. Durch eine strukturelle Verringerung des fließenden Autoverkehrs und eine Begrünung der Reichsstraße könne das Klima in der City angenehmer und damit einhergehend die Umsätze der Händler gesteigert werden.

Riedelsheimer wirbt daher nachdrücklich für mutige Schritte. Vom Rathaus bis zum Bereich Tanzhaus müsse die Reichsstraße für den Autoverkehr gesperrt werden. Diese laufe aufwärts in Richtung Landratsamt dann über die Sonnenstraße/ Spindeltal, abwärts über die Augsburger Botengasse bis zur Einmündung Rathaus. Linienbusse könnten über elektronisch versenkbare Poller weiter die Reichsstraße in beide Richtungen nutzen. Riedelsheimer hält seinen Vorschlag keineswegs für unrealistisch, andernorts sei ein solches System längst Alltag. Der Ratsherr ist überzeugt, dass viele weitere, kleinere Maßnahmen dann gar keine großen Umstände mehr machten, habe man sich erst einmal zu einer grundlegenden Veränderung wie der der teilweisen Fußgängerzone durchgerungen. An Wasserläufe auf dem Boden sei neben den schattenspenden Pflanzungen zu denken.

CID: Beruhigung und Begrünung sollte kommen

Chistiane Kickum ist Geschäftsführerin der City-Initiative Donauwörth und als solche nah dran an den Händlern der Stadt. Sie berichtet, dass die Mehrheit der Einzelhändler eine komplette Sperrung der Reichsstraße wohl derzeit ablehnten. Eine zeitweise Sperrung, etwa am ersten Samstag im Monat jedoch durchaus befürworteten. Der Tenor sei, so Kickum: Eine Verkehrsberuhigung mit verminderter Geschwindigkeit sowie Baumpflanzungen und mehr außenbestuhlung – ja. Eine Fußgängerzone auf einem Teilbereich: eher nein.

„Es besteht durchaus eine Kontroverse darüber, welchen Weg man gehen sollte“, sagt Kickum. Derweil gebe es zwei Neuvermietungen in der Straße. Im ehemaligen Fotoatelier werde, so Kickum, „ein Dienstleistungsbetrieb“ aufmachen. Immer wieder gebe es Anfragen und Mieterwechsel.

Der Leerstand im ehemaligen Modegeschäft „Gina Laura“ neben dem Buchladen von Nicolas Greno zeigt allerdings auch die andere Seite – die, die nach Veränderung verlangt.

