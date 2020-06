vor 20 Min.

Weiterer Schritt zu den dringend benötigten neuen Kita-Plätzen

Plus Der Stadtrat hat den Antrag zum Ausbau des Dachgeschosses in Ebermergen genehmigt. So sieht der weitere Zeitplan aus.

Bis September sollen in Harburg und Ebermergen die dringend benötigten zusätzlichen Kindergarten-Plätze geschaffen werden. Nun hat der Stadtrat den Bauantrag zur Nutzungsänderung und zum Ausbau des Dachgeschosses der Kita in Ebermergen genehmigt.

Die Bücherei im Gebäude der Kita, die momentan noch im zweiten Stockwerk ist, wird auf den Dachboden umziehen. Dadurch wird ein weiterer Gruppenraum neben dem Turnraum im zweiten Stockwerk entstehen. Im Erdgeschoss soll zudem ein Büroraum geschaffen und eine Fluchttüre eingebaut werden.

Bücherei zieht in Pfarrhaus oder Arche um

Das Dachgeschoss wird für die Nutzung der Bücherei ausgebaut und ein größeres Dachfenster mit Fluchtmöglichkeit eingesetzt. Während der Bauarbeiten wird die Bücherei in das Pfarrhaus oder die Arche ziehen. „Die Bauarbeiten bis September werden sportlich“, sagte Bürgermeister Christoph Schmidt in der Stadtratssitzung. Noch knapp zwei Monate sind es, bis der Kindergarten in Ebermergen mit den zusätzlich geschaffenen Plätzen eröffnen soll.

