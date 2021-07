Hochwasserschutz könnte sich auf den Badespaß in Wemding auswirken

Plus In Wemding könnte durch eine besondere Konstellation das Freizeitvergnügen eingeschränkt werden. Die Flutkatastrophe lässt Verantwortliche vorsichtig werden.

Hochwasserschutz kontra Freizeitvergnügen – vor diesem Problem steht die Stadt Wemding. Konkret geht es um den Waldsee, auch Lohweiher genannt. Er ist ein beliebtes Badegewässer und verfügt über eine rundum erneuerte Freibad-Infrastruktur. Andererseits hat der See auch eine Schutzfunktion für Wemding. Warum diese den Freizeitwert des Sees mindern kann, kam in der Bürgerversammlung zur Sprache.